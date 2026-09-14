El Imserso comercializa desde este lunes 14 de septiembre 879.213 plazas, con 7.447 viajes a 50 euros

Viajes del Imserso 2026-2027: fecha para pedir plaza, requisitos y precios

Compartir







Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 han comenzado a comercializarse este lunes, 14 de septiembre, con un total de 879.213 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada, y cuentan con 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menores recursos.

PUEDE INTERESARTE Así se puede consultar las plazas libres disponibles en los viajes del Imserso

La comercialización se desarrollará inicialmente entre hoy y el 18 de septiembre, cuando los beneficiarios podrán reservar únicamente los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia. A partir del 19 de septiembre podrán acceder también a las plazas que hayan quedado disponibles de cualquier provincia, mientras que la venta permanecerá abierta durante toda la temporada.

Todo lo que debes saber para inscribirte y cuándo empiezan los primeros viajes

De las 879.213 plazas ofertadas, el 50,1% corresponde a destinos de costa peninsular, el 25,9% a costa insular y el 23,9% restante a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos. Los primeros viajes de la temporada se realizarán a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino.

PUEDE INTERESARTE Guía para evitar timos: la lista de estafas más habituales que sufren los jubilados del Imserso

El programa cuenta con 4.602.255 personas acreditadas y mantendrá además la posibilidad de viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular y costa insular, una opción que permitió viajar con sus mascotas a 1.066 personas durante la temporada 2025-2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La tarifa plana de 50 euros, introducida la pasada temporada para facilitar el acceso a los viajes a los pensionistas con menores rentas, contará con 7.447 plazas en esta nueva edición. La medida registró 5.221 usuarios en su primer año, frente a las 523 plazas utilizadas en la temporada anterior con el descuento del 50% sobre el precio del viaje.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los viajes podrán reservarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, según el tipo de destino, con el DNI y la clave de acreditación, así como en las agencias de viajes autorizadas presentando únicamente el DNI.

El turismo sénior concentra en España el 87% de su gasto y se consolida como clave contra la estacionalidad

Precisamente, los turistas españoles mayores de 65 años destinan cerca del 87% de su presupuesto de viajes a destinos dentro del territorio nacional, frente a un escaso 13% asignado a desplazamientos al extranjero, según se desprende del informe 'El turismo silver en España', elaborado por CaixaBank Research a partir del análisis agregativo y anonimizado de pagos con tarjeta y retiradas de efectivo en 2025.

El estudio, publicado de cara al inicio de la comercialización de los viajes del Imserso para la campaña 2026-2027, revela que la inclinación por el turismo doméstico entre los sénior es sensiblemente superior a la de los grupos de edad intermedia (que destinan un 17,4% al exterior) y a la de los jóvenes de entre 16 y 29 años (que dedican un 24,2% a viajes internacionales).

Pese a que este grupo de población supone el 21,1% de la población del país y cuenta con una renta neta anual un 16,2% superior a la media nacional, su aportación actual al gasto turístico global de los españoles se sitúa en el 15,6% (el 16,4% si se limita a destinos nacionales).

El análisis de la entidad financiera interpreta esta brecha como un nicho con un considerable margen de recorrido y crecimiento para la industria.

Máxima flexibilidad y peso en el interior

La ausencia de compromisos laborales o calendarios escolares otorga a este perfil de viajero mayor flexibilidad, concentrando solo el 22,1% de su presupuesto estival en los dos meses de mayor saturación turística (julio y agosto), por debajo del 24,6% del resto de españoles. De este modo, la demanda de este segmento contribuye a la desestacionalización del sector y al aprovechamiento continuo de infraestructuras.

Aunque en volúmenes absolutos el volumen del gasto se concentra en provincias con gran tracción turística como Barcelona, Madrid, el litoral mediterráneo o Canarias, su peso relativo es especialmente acusado en áreas de interior.

En provincias como Soria, Zaragoza y Teruel, los sénior generan más del 20% del gasto turístico provincial, influenciados por los vínculos familiares con sus localidades de origen y la búsqueda de zonas no masificadas. Asimismo, en Tenerife representan el 20,4% del gasto debido al clima favorable durante todo el año.

Preferencia por hoteles, agencias y efectivo

En lo relativo a la pauta de consumo, los viajeros mayores de 65 años destinan el 6,5% de sus fondos a agencias de viajes, prácticamente el doble que los viajeros no sénior (3,3%), y asignan mayor peso al alojamiento hotelero debido a la menor disponibilidad de segundas residencias a medida que se avanza en edad.

Por contra, reducen la partida destinada a restauración comercial e incrementan el uso de dinero físico: las retiradas de efectivo representan un 37% de su gasto turístico total, frente al 26,3% computado en los colectivos más jóvenes.

De cara al futuro, las proyecciones del INE recogidas en el informe señalan que en 2055 más del 30,5% de la población española superará los 65 años, dibujando un escenario en el que el sector hotelero e itinerante deberá adaptar de forma especializada la accesibilidad, la seguridad y la personalización de su oferta.