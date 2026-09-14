El Imserso comercializa desde este lunes 14 de septiembre 879.213 plazas, con 7.447 viajes a 50 euros
Viajes del Imserso 2026-2027: fecha para pedir plaza, requisitos y precios
Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 han comenzado a comercializarse este lunes, 14 de septiembre, con un total de 879.213 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada, y cuentan con 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menores recursos.
La comercialización se desarrollará inicialmente entre hoy y el 18 de septiembre, cuando los beneficiarios podrán reservar únicamente los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia. A partir del 19 de septiembre podrán acceder también a las plazas que hayan quedado disponibles de cualquier provincia, mientras que la venta permanecerá abierta durante toda la temporada.
Todo lo que debes saber para inscribirte y cuándo empiezan los primeros viajes
De las 879.213 plazas ofertadas, el 50,1% corresponde a destinos de costa peninsular, el 25,9% a costa insular y el 23,9% restante a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos. Los primeros viajes de la temporada se realizarán a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino.
El programa cuenta con 4.602.255 personas acreditadas y mantendrá además la posibilidad de viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular y costa insular, una opción que permitió viajar con sus mascotas a 1.066 personas durante la temporada 2025-2026.
La tarifa plana de 50 euros, introducida la pasada temporada para facilitar el acceso a los viajes a los pensionistas con menores rentas, contará con 7.447 plazas en esta nueva edición. La medida registró 5.221 usuarios en su primer año, frente a las 523 plazas utilizadas en la temporada anterior con el descuento del 50% sobre el precio del viaje.
Los viajes podrán reservarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, según el tipo de destino, con el DNI y la clave de acreditación, así como en las agencias de viajes autorizadas presentando únicamente el DNI.
El turismo sénior concentra en España el 87% de su gasto y se consolida como clave contra la estacionalidad
Precisamente, los turistas españoles mayores de 65 años destinan cerca del 87% de su presupuesto de viajes a destinos dentro del territorio nacional, frente a un escaso 13% asignado a desplazamientos al extranjero, según se desprende del informe 'El turismo silver en España', elaborado por CaixaBank Research a partir del análisis agregativo y anonimizado de pagos con tarjeta y retiradas de efectivo en 2025.
El estudio, publicado de cara al inicio de la comercialización de los viajes del Imserso para la campaña 2026-2027, revela que la inclinación por el turismo doméstico entre los sénior es sensiblemente superior a la de los grupos de edad intermedia (que destinan un 17,4% al exterior) y a la de los jóvenes de entre 16 y 29 años (que dedican un 24,2% a viajes internacionales).
Pese a que este grupo de población supone el 21,1% de la población del país y cuenta con una renta neta anual un 16,2% superior a la media nacional, su aportación actual al gasto turístico global de los españoles se sitúa en el 15,6% (el 16,4% si se limita a destinos nacionales).
El análisis de la entidad financiera interpreta esta brecha como un nicho con un considerable margen de recorrido y crecimiento para la industria.
Máxima flexibilidad y peso en el interior
La ausencia de compromisos laborales o calendarios escolares otorga a este perfil de viajero mayor flexibilidad, concentrando solo el 22,1% de su presupuesto estival en los dos meses de mayor saturación turística (julio y agosto), por debajo del 24,6% del resto de españoles. De este modo, la demanda de este segmento contribuye a la desestacionalización del sector y al aprovechamiento continuo de infraestructuras.
Aunque en volúmenes absolutos el volumen del gasto se concentra en provincias con gran tracción turística como Barcelona, Madrid, el litoral mediterráneo o Canarias, su peso relativo es especialmente acusado en áreas de interior.
En provincias como Soria, Zaragoza y Teruel, los sénior generan más del 20% del gasto turístico provincial, influenciados por los vínculos familiares con sus localidades de origen y la búsqueda de zonas no masificadas. Asimismo, en Tenerife representan el 20,4% del gasto debido al clima favorable durante todo el año.
Preferencia por hoteles, agencias y efectivo
En lo relativo a la pauta de consumo, los viajeros mayores de 65 años destinan el 6,5% de sus fondos a agencias de viajes, prácticamente el doble que los viajeros no sénior (3,3%), y asignan mayor peso al alojamiento hotelero debido a la menor disponibilidad de segundas residencias a medida que se avanza en edad.
Por contra, reducen la partida destinada a restauración comercial e incrementan el uso de dinero físico: las retiradas de efectivo representan un 37% de su gasto turístico total, frente al 26,3% computado en los colectivos más jóvenes.
De cara al futuro, las proyecciones del INE recogidas en el informe señalan que en 2055 más del 30,5% de la población española superará los 65 años, dibujando un escenario en el que el sector hotelero e itinerante deberá adaptar de forma especializada la accesibilidad, la seguridad y la personalización de su oferta.