La generación de los 50 vive menos pendiente de la opinión ajena: la explicación de los especialistas

Y por ello las personas de entre 55 y 75 años toleran el silencio social mejor que las generaciones más jóvenes

Cómo han cambiado los 50 de antes a los de ahora y por qué se nota tanto

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Hay un cambio silencioso que muchas personas empiezan a percibir en algún momento de la quinta década de vida y que sus propios amigos, familiares o compañeros de trabajo suelen notar antes que ellas mismas. Se resume, con cierta imprecisión, en la frase con la que la cultura popular lo despacha: dejar de importarle a uno lo que piensen los demás.

Sin embargo, su formulación es tan reveladora como incompleta. No se trata de indiferencia adquirida, ni de una descortesía elegantemente rebautizada. Se trata de una recalibración honesta, y bien documentada por la psicología, del peso que la aprobación externa juega en la propia arquitectura del bienestar. Y esa recalibración, lejos de ser una excentricidad individual, describe un patrón que se lleva años cuantificando con precisión.

Un desplazamiento clínico, no una moda vital

El primero de los ejes que la investigación permite señalar es psicométrico. El modelo de bienestar psicológico formulado por Carol Ryff en 1989, que es hoy uno de los más utilizados en la evaluación clínica del bienestar adulto en toda Europa, identifica seis dimensiones que definen una vida psicológicamente saludable: autoaceptación, autonomía, propósito vital, crecimiento personal, dominio del entorno y relaciones positivas.

De ellas, la autonomía es la que describe con mayor precisión el fenómeno que nos ocupa, y se defino como la capacidad de sostener el propio criterio incluso cuando difiere del de la mayoría, y de resistir la presión social sin experimentarla como amenaza. La escala tradujo esa dimensión con precisión clínica y sigue siendo la referencia en los estudios que hoy se realizan en el país.

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Los resultados agregados de esa escala aplicada al perfil por edades ofrecen un dato revelador: las personas de entre 30 y 55 años obtienen puntajes significativamente más altos que las de entre 18 y 29 en cuatro de las seis dimensiones (autoaceptación, crecimiento personal, dominio del entorno y propósito vital). La autonomía crece a la par. Es decir: la sensación de no vivir pendiente de la opinión ajena no es una impresión subjetiva; es un ajuste medible, con instrumento validado.

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Seguridad, no desdén

Ese mismo desplazamiento lo formula el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid en su guía 100 preguntas sobre psicología después de los 50: cuando existe seguridad en lo que uno es y en lo que hace, "lo que piensan los demás no nos paraliza". La frase no dice que la opinión ajena deje de importar; dice que deja de tener capacidad para paralizar.

Un adulto psicológicamente maduro puede escuchar críticas, pedirlas incluso, rectificar cuando encuentra motivo, discutir sin sentirse impugnado. La diferencia respecto a la etapa juvenil es interna: la última palabra (sobre el valor propio, sobre la decisión concreta, sobre el rumbo de la biografía) la conserva quien la vive, no quien la observa.

Este cambio conecta con una realidad que la American Psychological Association ha documentado en las dos últimas décadas: quienes basan su valor personal en la aprobación externa terminan pagando, en palabras del propio informe, un precio mental y físico. La ansiedad crónica, el insomnio, la susceptibilidad a la depresión y las molestias somáticas asociadas al estrés se agravan cuando la autoestima queda subordinada al juicio ajeno. La reducción de esa dependencia a partir de la mediana edad no es, por tanto, un lujo estético del vivir; es un factor documentado de salud pública.

El tiempo restante como filtro

El tercer eje explicativo lo aporta la percepción del tiempo. Los trabajos de Laura Carstensen, catedrática de Stanford, han demostrado que la reorganización de las prioridades adultas responde a un cambio en la forma en que uno percibe su propio horizonte vital. Cuando ese horizonte se percibe como amplio, resulta razonable invertir en la construcción de la propia imagen, en la aceptación por parte de círculos amplios, en la validación por parte de figuras de autoridad. Cuando el horizonte se acorta, esa inversión pierde rentabilidad. La energía se desplaza silenciosamente hacia lo que ya se ha probado nutritivo.

La consecuencia es una depuración de las opiniones a las que uno concede peso. La aprobación de un amigo íntimo sigue importando, puede que más que nunca, pero la de un conocido lejano, un troll digital o un antiguo compañero de trabajo con quien apenas se coincide, deja de operar como criterio.

Esta transformación tiene, además, un correlato conductual que suele pasar desapercibido: las personas de entre 55 y 75 años toleran el silencio social mejor que las generaciones más jóvenes. No sienten la necesidad de llenar cada vacío con actividad, opinión o presencia, ni interpretan la ausencia de reacciones ajenas como signo de invisibilidad. La confianza en el propio criterio ha ido reduciendo, sin proponérselo, la necesidad del eco.