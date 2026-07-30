Cómo han cambiado los 50 de antes a los de ahora y por qué se nota tanto

Inés Gutiérrez 30 JUL 2026 - 20:15h.

Las cosas cambian con el tiempo y no siempre nos damos cuenta, pero es evidente que los 50 de ahora no son como los de antes

Cómo mantener una vida social activa: consejos para hacer nuevas amistades a partir de los 50

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MadridEl paso del tiempo es algo de lo que somos conscientes en algunos momentos de nuestra vida, en los grandes momentos, como al conseguir un gran logro que llevamos tiempo persiguiendo, pero también en los pequeños, como al descubrir la presencia de la primera cana. Es algo que experimentamos en primera persona, pero también sucede en general, lo notamos cuando nos afecta a nosotros, pero es algo que le sucede a toda la humanidad.

Eso nos permite observar los pequeños cambios, los que son individuales, pero también aquellos que son globales y que se notan en conjunto, como el hecho de que antes, las personas que tenían 50 años no lucían como lucen quienes tienen ahora esa edad. Un cambio estético, pero que va mucho más allá de un corte de pelo, una prenda de ropa o un maquillaje distinto. Los 50 de antes no son los de ahora, y se nota.

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Cómo han cambiado los 50 de antes a los de ahora

Es bastante habitual ver fotografías de nuestros padres o abuelos de jóvenes y sentir que en ellas se ven más mayores de lo que lucimos nosotros a la misma edad. Esto puede parecer una percepción, algo relacionado con la moda y las tendencias. Los estilismos que se llevaban antes, cortes de pelo y peinados, looks de ropa o tendencias de maquillaje, ahora los asociamos con gente más mayor, lo que hace que luzcan más envejecidos.

Esto es algo que también podemos apreciar en películas y series, como Las chicas de oro, uno de los mejores ejemplos de esto, porque ellas tenían más o menos la misma edad que las protagonistas de And Just Like That, la continuación de Sexo en Nueva York. Evidentemente, ambos grupos de mujeres lucen muy distinto.

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Los cambios estéticos pueden ser una parte de la historia, pero no son la historia completa porque, de hecho, hay algunas investigaciones que señalan hacia una disminución en el ritmo de envejecimiento en las últimas décadas, lo que confirmaría que, efectivamente, ahora nos vemos más jóvenes a los 50 porque estamos envejeciendo más despacio. Un estudio, publicado en Demography, defiende la teoría de que el aumento de la esperanza de vida puede deberse a un cambio en el ritmo de envejecimiento biológico, por lo menos en parte.

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Aunque esta disminución en el ritmo de envejecimiento no afectaría a todas las personas de igual manera, el estudio puso sobre la mesa el hecho de que la edad biológica avanza más despacio que la edad cronológica. El objetivo de estos estudios es que las personas puedan vivir más años, pero hacerlo con mejor salud.

"Alargar la vida sin cambiar el ritmo de envejecimiento tendría implicaciones perjudiciales. Los costes de la atención médica aumentarán, ya que las personas pasan una mayor proporción de su vida con enfermedades y discapacidades", explicó Morgan E. Levine, profesor de Yale, una de las universidades que formaron parte de la investigación. "Sin embargo, una mayor longevidad lograda mediante una desaceleración del proceso de envejecimiento dará lugar a un menor gasto sanitario, una mayor productividad y un mayor bienestar".

El aumento de la esperanza de vida ha cambiado, en cierta manera, la forma en la que vemos las cosas. Ahora mucha gente no dudaría en señalar que los 50 son los nuevos 30 y en muchos aspectos tendrían razón. Esperando vivir hasta pasados los 80 años, cumplir 50 ya no suena a final del camino, sino a un momento de la vida en el que nos encontramos donde queremos estar. Lo más frecuente es que en esta etapa de la vida nos encuentre con cierta estabilidad en el trabajo y en el camino que queremos para la vida, pero con tiempo suficiente de cambiar las cosas si así se desea.

Los 50 años ya no suenan al momento en el que hay que comenzar a pensar en retirarse, en dejar de trabajar y dejar a los más jóvenes tomar el control. Ahora se espera vivir al máximo también esta etapa de la vida, para muchas personas, incluso puede ser el empujón que necesitaban para tomar decisiones drásticas, como separarse o cambiar de trabajo.

Llegar a los 50 saludable se ha convertido en algo habitual, cada vez somos más conscientes de la importancia de llevar estilos de vida saludables, de mantenerse activo y en forma. Esto, sumado a todos los avances médicos, ayuda a que se llegue a esta edad con más energía y ganas de aprovechar al máximo. Evidentemente, los cambios estéticos también ayudan, pero no cabe duda de que en unos años se mirarán las fotografías actuales y se juzgarán de la misma forma que ahora.

Las nuevas generaciones mirarán las fotos de sus padres o abuelos y pensarán lo mayores que se veían para la edad que tenían.