Salma Hayek: "cuando nos hacemos mayores, tenemos más cosas que decir y podemos decirlas con más claridad"

Salma Hayek posa en bikini en su 58 cumpleaños: "Ninguna de estas fotos es del pasado"

Compartir







"Es bueno para mí tener esta edad. Estoy en mi mejor momento. La contradicción divertida es que, como mujeres, cuando nos hacemos mayores, tenemos más cosas que decir y podemos decirlas con más claridad. Y sin embargo, tenemos menos oportunidades para decirlas." Salma Hayek es quien pronuncia esta frase y lo hace en una conversación con Angelina Jolie para The Cut.

La contradicción del oficio

La cita de Hayek resume una tensión que las actrices maduras vienen denunciando con insistencia desde hace años. La experiencia acumulada de una intérprete de sesenta años debería ampliar su registro, su capacidad interpretativa y la profundidad de los papeles que se le ofrecen. Lo que ocurre en la práctica, sostiene la actriz, es lo contrario. Los papeles se reducen. Las oportunidades se acortan. Y las conversaciones importantes quedan reservadas casi siempre a intérpretes masculinos de la misma franja de edad, que aparecen en portadas con mayor frecuencia, fruto de su reconocimiento profesional acumulado. "Me siento joven", añade Hayek. "Perdón, no. No, no voy a pedir perdón por ello."

Jolie, tres años más joven, no rehúye la parte que le toca del asunto. La actriz y directora, madre de seis hijos y ganadora del Óscar por Inocencia interrumpida, reconoce a Hayek que el propio proyecto que las une ha llegado en un momento personal complicado. Se trata de Without Blood, un drama bélico dirigido por Angelina Jolie y protagonizado por Salma Hayek junto al mexicano Demián Bichir (esto mientras Hayek prepara su debut como directora con "Arena", con Jolie como productora ejecutiva). "Nos hemos divertido. Yo necesitaba divertirme", le dice a su amiga. "Me conociste en un momento oscuro de mi vida y me has hecho sonreír."

Esta conversación se produce en un momento de transición vital importante para Hayek. La actriz ha trasladado su residencia principal a París, donde vive ahora a tiempo completo con su marido François-Henri Pinault, magnate francés del lujo y consejero delegado del grupo Kering. Sus hijos ya se han ido de casa, por lo que ha decidido reformular su relación con ellos con la misma disposición de aprendiz con la que reformuló todo lo demás. "Estoy emocionada por aprender a estar ahí para mis hijos en esta nueva etapa de sus vidas, lo que significa que tengo que reaprenderlo todo otra vez", cuenta a Jolie.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hayek: catorce años de resistencia declarada

La actriz mexicana, que cumplió 60 años el pasado 2 de septiembre, defiende en público la misma tesis desde 2012. Aquel año, cuando cubría la portada de Lucky Magazine, ya rechazaba abiertamente el bótox con una afirmación que se ha vuelto célebre: "He estado tentada, créeme, pero resisto. Piensa en lo que le pasa a tus músculos y a tu piel si estás enferma y no te mueves durante unos días."

En 2020 llevó la reflexión más lejos en el programa de Jada Pinkett Smith: "No hay fechas de caducidad para las mujeres. Eso tiene que desaparecer. Puedes patear traseros a cualquier edad. Puedes soñar a cualquier edad. Puedes ser romántica a cualquier edad. Tenemos derecho a ser amadas por quienes somos, en el lugar en el que estamos. No estamos aquí solo para tener bebés."

En 2021 soltó una perla en una conversación con Elle México que resume su visión: "Vieja no seré nunca. Tengo demasiada curiosidad por la vida. Conozco a niñas de quince años que son más viejas que yo." Su filosofía es clara: "Envejecer, para mí, tiene que ver con la repetición. Algo se vuelve viejo cuando lo has hecho durante mucho tiempo. Si siempre estás cambiando, si siempre sientes curiosidad, ¿cómo puedes ser vieja? Hoy eres alguien nuevo."

En el mismo sentido, sus declaraciones sobre la menopausia y el aumento natural del pecho incluido, algo que a menudo se confunde con haber pasado por una cirugía, rompieron lo que durante años fue un tabú del mundo del espectáculo. Ya en 2023, y con 56 años, dijo a Glamour: "Pensé que hacerme mayor significaba no trabajar. Estoy trabajando. Pensé que significaba no estar enamorada. Estoy enamorada."

Jolie: la edad como victoria heredada

Angelina Jolie, nueve años más joven que Hayek, tiene una relación con el envejecimiento marcada por su historia familiar. Su madre, Marcheline Bertrand, falleció a los 56 años en 2007 por un cáncer de ovario. En 2013, tras conocer que era portadora del gen BRCA1 con un 87% de probabilidades de desarrollar cáncer de mama, Jolie se sometió a una doble mastectomía preventiva. Dos años después se extirpó los ovarios y las trompas de Falopio para prevenir el cáncer que había matado a su madre. La operación le indujo una menopausia precoz a los 40 años.

Ese contexto marca todo lo que ha dicho después. En 2015 declaró: "Adoro estar en la menopausia. Me siento mayor y me siento cómoda con la edad. Me siento feliz de haber crecido. No quiero ser joven otra vez." En 2018 afirmó: "Me miro al espejo y veo que me parezco a mi madre, y eso me reconforta. Me veo envejecer y me encanta, porque significa que estoy viva."

La reflexión sobre los años vividos como victoria heredada es algo sobre lo que la actriz ha profundizado: "Tengo muchas ganas de llegar a los 50; siento que alcanzaré mi máximo potencial a esa edad. Quizás porque mi madre no vivió mucho, hay algo en la edad que para mí es una victoria en lugar de una tristeza." En 2023, ya con 48 años, le dijo al Wall Street Journal que "de todos los lugares del mundo, Hollywood no es uno sano." Y este mismo 2026, coincidiendo con la promoción de sus últimos proyectos, declaró una frase que confirma el patrón: "A medida que me hago mayor, he conseguido mejores trabajos. No lo pienso en términos de los puestos que me ofrecen, sino en términos de la experiencia de vida que uno aporta."