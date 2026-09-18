El resort médico de lujo en el que ha estado hospedada está especializado en la llamada Modern Mayr Medicine, y cuesta como mínimo 700 euros la noche

Melanie Griffith y su recién descubierta faceta como pintora expresionista a los 68

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Melanie Griffith ha pasado las últimas semanas del verano europeo en una estancia larga en Austria dedicada a lo que ella misma define como "bienestar, sanación y renovación". La actriz estadounidense, protagonista de "Armas de mujer" y de "Two Much", ha compartido en sus redes una serie de fotos tomadas en el VIVAMAYR Maria Wörth, un resort médico de lujo situado en una península de la orilla sur del lago Wörthersee, en la región austriaca de Carintia.

A sus 69 años, cumplidos el pasado 9 de agosto, la actriz aparece descansando bajo el sol con un bañador negro de una pieza, en travesías en lancha por el propio lago, en sesiones de yoga al aire libre y durante los tratamientos de spa que forman parte del programa. "He pasado unas semanas maravillosas en VIVAMAYR", afirma. "Un pequeño paraíso en la Tierra."

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El VivaMayr Maria Wörth

Este centro no es un spa convencional ni un hotel de lujo al uso. VIVAMAYR Maria Wörth funciona como una suerte de híbrido entre clínica médica especializada y resort de lujo, con un equipo permanente de doctores, terapeutas y nutricionistas que evalúan al huésped desde el primer día. Fue fundado en 2004 por el doctor Harald Stossier, y su equipo médico está actualmente liderado por el doctor Sepp B. Fegerl, considerado uno de los mayores expertos internacionales en la llamada Modern Mayr Medicine.

Su localización contribuye a forjar la propia identidad del proyecto. Rodeado del propio lago Wörthersee, de 86 metros de profundidad y aguas turquesas junto a las montañas alpinas, que funcionan como el inconfundible escenario de su propuesta. El aeropuerto de Klagenfurt le queda a 20 minutos en coche.

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El centro dispone de 46 habitaciones y suites repartidas en seis categorías, con vistas al lago desde casi todas ellas; tiene dos pisos y cuenta con una villa de 187 metros cuadrados con pontón privado. En 2025 recibió el premio Best Gut Health Retreat in the World en los Luxury Spa Edit Awards, considerados los premios de referencia del sector.

Qué es "The Cure"

El programa que ha seguido Melanie Griffith se llama "The Cure" y aplica una versión moderna del método desarrollado a principios del siglo XX por el doctor austriaco Franz Xaver Mayr. La filosofía de fondo sostiene que el intestino es el origen de la mayor parte de los desequilibrios crónicos del organismo, desde la inflamación sistémica hasta los problemas hormonales, pasando por el peso estable, las intolerancias, la fatiga persistente y determinados cuadros anímicos.

De este modo, el programa propone un reset digestivo intensivo mediante cuatro palancas simultáneas: descanso completo del sistema digestivo con ayunos parciales y comidas muy espaciadas, eliminación absoluta de alcohol, azúcar, trigo y cafeína durante toda la estancia, prohibición de tomar alimentos crudos (difíciles de digerir) y una masticación exhaustiva de cada bocado para que la saliva y el ácido gástrico completen su función.

Al programa base se suman tratamientos específicos: masaje abdominal manual diario por parte del propio doctor, baños electrolíticos de pies, envolturas de barro, sesiones de yoga o shiatsu, terapia de oxígeno IHHT, exfoliaciones con sal, análisis de metabolismo, reflexología nasal según Röder y pruebas kinesiológicas de intolerancias alimentarias mediante resistencia muscular. Cada huésped recibe un plan personalizado tras la evaluación médica inicial. El resort completa la experiencia con detalles como una botella de agua reutilizable para llevar por el complejo, una bolsa de agua caliente que se debe aplicar sobre el estómago después de las comidas, etc...

Precios, estancias y clientela

Los precios del centro parten de 700 euros al día por huésped en régimen completo, incluyendo tratamientos, alojamiento y comidas, con importes que pueden superar los 2.000 euros diarios en las categorías más altas y con módulos adicionales. La estancia mínima recomendada es de 7 noches, aunque la media ronda los 10 días.

Para transformaciones más profundas, el propio equipo médico sugiere dos o tres semanas seguidas, que sería el tiempo que ha pasado allí Griffith. La clientela habitual del centro combina figuras del espectáculo a nivel internacional, empresarios y familias de alto poder adquisitivo europeas. Entre visitantes conocidos del centro figura la artista británica Tracey Emin, que acude al menos una vez al año, y otras celebridades cuyos nombres se mantienen en privado por discreción de parte del propio centro.

Griffith no ha revelado los cambios físicos ni los objetivos personales de su estancia, pero sí ha dedicado un mensaje al equipo del centro. "Estoy muy agradecida a todos los maravillosos doctores, terapeutas y profesionales de la salud que hacen que la experiencia sea tan especial", escribió en el pie del propio post. Su hija Stella del Carmen Banderas Griffith, fruto del matrimonio con Antonio Banderas entre 1996 y 2015, respondió a la publicación con un breve "Ideal, mamá".

La estancia austriaca de Griffith se convierte así en la enésima confirmación de un patrón cada vez más asentado entre las figuras del cine estadounidense a partir de cierta edad: la búsqueda de reset físico completo en centros europeos especializados, lejos del circuito habitual de Hollywood.