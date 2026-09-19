Sentirse invisible después de los 50: el fenómeno del que cada vez hablan más psicólogos

En el 84% de los casos de discriminación por edad esta ocurre en la propia búsqueda de empleo

Muchos mayores de 50 comparten una misma culpa silenciosa: sentir que hacen demasiado por toda la familia

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Hay una queja que las consultas de psicología venían escuchando desde hace décadas, pero que no tenía nombre técnico. Hoy la sociología, la gerontología y la propia OMS han empezado a poner por fin marco conceptual, escala de medida y estadísticas comparables. Se trata de personas que mayoritariamente, aunque no solo, son mujeres, y que a partir de los cincuenta y con creciente intensidad denuncian una sensación difícil de traducir: la de haber dejado de existir socialmente.

No es soledad, no es depresión, no es una queja narcisista sobre la juventud perdida. Es algo más discreto y más corrosivo, un cambio observado en cómo el mundo mira, escucha y calibra a quien lo protagoniza. Un fenómeno que la literatura contemporánea empieza a llamar, sin eufemismos, la invisibilidad de la mediana edad.

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Una queja con rigor estadístico

En los últimos meses este asunto ha entrado en el terreno de los datos. Cruz Roja Española presentó este año el estudio El edadismo y yo, elaborado sobre una muestra de cerca de novecientas personas incluidas, con resultados que apuntan directamente al núcleo del fenómeno: el 44% de los participantes ha sufrido alguna forma de discriminación laboral por razón de edad, cifra que asciende hasta el 58% entre los mayores de 45 años.

En el 84% de esos casos la discriminación ocurre en la propia búsqueda de empleo, es decir, antes siquiera de que la persona haya tenido ocasión de acreditar su valía profesional. La formulación textual que uno de los encuestados ofreció al estudio recoge con precisión la vivencia interior del fenómeno: "Cumples 50 años y de repente pasas a ser invisible."

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El dato demuestra que la invisibilidad no es solo una sensación subjetiva. Es una experiencia laboral, administrativa, publicitaria y mediática cuantificable, con efectos tangibles sobre los ingresos, el estatus profesional y la propia identidad.

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Un segundo indicador refuerza el diagnóstico desde el terreno mediático: la mitad de los mayores encuestados sienten que su imagen pública no responde a lo que son y que se les representa, cuando eso pasa, como personas frágiles, dependientes o aisladas, invisibilizando su diversidad y sus contribuciones sociales.

Una experiencia doble

Los psicólogos que trabajan con este perfil clínico llevan tiempo advirtiendo que el fenómeno opera en dos planos simultáneos. El primero es objetivo: hay una retracción efectiva de la atención social, medible en frecuencia de contacto, en oportunidades laborales, en representación mediática, en dinámicas cotidianas de la calle, incluso en los sesgos con que los modelos generativos representan visualmente a las mujeres de esta franja.

El segundo, más silencioso y más difícil de tratar, es interiorizado. El citado estudio de Cruz Roja lo llama autoedadismo: el 22% de los encuestados admite haber empezado a creer que los estereotipos negativos que se dicen sobre su grupo de edad son ciertos. El sistema social no solo excluye desde fuera; enseña a las personas a excluirse desde dentro.

Esa doble presión ayuda a entender por qué la queja no se resuelve simplemente con más visibilidad publicitaria o con voluntad individual. Cuando el prejuicio ha calado en la propia narración interior, la reparación exige un trabajo psicológico que va más allá del gesto voluntarista de "quererse".

La respuesta apuesta por mirarse antes que ser mirado

La psicología clínica contemporánea ha empezado a formular una respuesta que no ignora el problema estructural pero que reubica el punto de apoyo terapéutico. La visibilidad no empieza en los ojos de los demás, sino en los nuestros. Vernos nosotras primero es el primer paso para que el mundo vuelva a vernos.

Este aparente giro individualista no niega el peso del sistema, sino que propone, simplemente, dejar de esperar que el permiso para existir venga de fuera. Trabajar la autoestima corporal, redefinir la sexualidad madura fuera del marco reproductivo, cuidar los vínculos que sí confirman, reducir la exposición a los que erosionan, incorporar espacios profesionales donde la experiencia acumulada tenga función y valor, y convocar en terapia la voz de las creencias interiorizadas para desactivarlas una a una.