Redacción Uppers 20 OCT 2026 - 12:35h.

La actriz ha puesto el foco en las dificultades que afrontan muchas personas mayores para encontrar una casa

Loles León reivindica disfrutar del cuerpo a cualquier edad: "Las mujeres de 70 estamos super potentes sexualmente"

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A Loles León nunca le han gustado las injusticias, y mucho menos aquellas que pretenden poner límites a un persona por el simple hecho de cumplir años. La actriz, que no se caracteriza por morderse la lengua cuando algo le parece injusto, ha denunciado en la cadena Ser una experiencia que le tocó vivir en primera persona y que ha vuelto a poner el foco en el edadismo y en las dificultades que afrontan muchas personas mayores para encontrar una casa.

La actriz de 'La que se avecina' se encontró con una negativa al intentar alquilar una vivienda en Madrid. "Me dijeron que los dueños no alquilaban a gente de 70 años", recordó la actriz en el programa 'A la cara', que entonces tenía 74. Sin embargo, la situación dio un giro cuando descubrieron quién era. Según contó la intérprete, le dijeron: "No, pero tú eres diferente porque eres tú". De repente, ella sí podía acceder al piso.

La excepción, lejos de tranquilizarla, aumentó su indignación. ¿Por qué una persona conocida podía conseguir una vivienda cuando otra mujer de su misma edad, sin fama ni proyección pública, se encontraría con la puerta cerrada? La intérprete decidió no aceptar. "Digo: ¿eres tú? Pues mira, eres tú... ¡No lo quiero! Y no lo alquilé", explicó.

Su negativa fue también una forma de protesta ante una situación que consideraba injusta. "No lo alquilé, porque dije: 'Aquí se tiene que alquilar a todo el mundo, todos necesitamos un techo. Todos necesitamos una casa para vivir, y encima con los alquileres que estáis metiendo", relató la actriz, que ahora tiene 76 años.

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La actriz fue todavía más contundente al expresar su rechazo al criterio de los propietarios. "¿No se lo alquiláis porque no queréis viejos en vuestras casas? Pues iros a tomar por culo", contó que les dijo antes de marcharse.

Otro obstáculo para acceder a una casa

La experiencia de la intérprete no terminó con aquel rechazo. Durante la conversación con la Ser también explicó cómo consiguió finalmente alquilar una vivienda. Según contó, recurrió a una empresa en lugar de tratar directamente con propietarios particulares, una vía que le permitió encontrar una solución.

"Las empresas te los alquilan. Tienen pisos y te los alquilan, no les importa la edad que tengas", contaba. Pero incluso así, las exigencias documentales y económicas que se piden también suponen otro obstáculo. "Te piden hasta si te han hecho una ecografía. Te lo piden todo", ironizó, aludiendo a la cantidad de información que pueden llegar a solicitar durante el proceso.

A esa acumulación de requisitos se suman los distintos pagos que hay que afrontar al formalizar un alquiler. La actriz enumeró la fianza, los honorarios de la inmobiliaria, el importe del primer mes y otros depósitos que pueden exigirse según las condiciones del contrato: "Un dineral que no todo el mundo puede tener".

Apoyo a quienes protestan por la vivienda

La actriz aprovechó su intervención para mostrar su respaldo a las personas que permanecían acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda. Según contó, ella no había podido acudir personalmente porque estaba de viaje, pero había apoyado las movilizaciones a través de sus redes sociales. "¡Bravo por toda la gente que está allí!", exclamó, sumándose a las voces públicas que han expresado su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda.