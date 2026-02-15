Loles León es una de las actrices más reconocidas del panorama español que ha tenido una vida marcada por su faceta como madre soltera

Loles León se emociona al narrar su experiencia como madre soltera

Loles León es una de las actrices más queridas y reconocibles del panorama artístico español. Su desparpajo, su sentido del humor y su personalidad arrolladora la han convertido en un rostro imprescindible del cine, el teatro y la televisión.

Sin embargo, detrás de esa imagen pública llena de energía y optimismo, se esconde una historia personal marcada por la superación, el esfuerzo y una profunda dedicación a su familia.

La infancia de Loles León

Nacida en el barrio de la Barceloneta, en Barcelona, su infancia no fue sencilla. Ella misma ha explicado en multitud de ocasiones que creció en un entorno humilde, en una casa pequeña donde las estrecheces económicas formaban parte del día a día.

No obstante, también estuvo rodeada de momentos felices en las calles de su barrio, donde el vecindario funcionaba como una gran familia y donde comenzó a desarrollar esa personalidad extrovertida que más tarde conquistaría al público.

Su madre sacó adelante a la familia prácticamente sola, en una época en la que las oportunidades para las mujeres eran limitadas y el apoyo social escaso. Loles León ha recordado en distintas ocasiones la fortaleza de su madre como uno de los grandes ejemplos de su vida y como uno de sus pilares.

Su faceta más personal

Desde pequeña mostró inclinación por el mundo del espectáculo. Le gustaba cantar, imitar y subirse a cualquier escenario improvisado. Sin embargo, dedicarse al mundo artístico no parecía una opción fácil ni segura. Durante años compaginó distintos trabajos con su faceta como actriz y sus primeros pasos sobre las tablas. Aquella perseverancia fue clave para que, con el tiempo, lograra abrirse camino en Madrid y consolidar una carrera sólida.

En el terreno sentimental, Loles León siempre ha sido discreta, aunque nunca ha ocultado que el amor ha sido un aspecto importante en su vida. A lo largo de los años ha mantenido diversas relaciones, algunas más conocidas que otras, pero siempre ha intentado proteger su intimidad. La actriz ha defendido en numerosas ocasiones la importancia de la independencia dentro de la pareja y la necesidad de mantener la identidad propia.

Su relación con el padre de su hijo

Aunque siempre ha sido muy celosa de su vida amorosa, Loles León sorprendió a finales de 2025 cuando participó en el programa En el programa ‘Madres: desde el corazón’ (disponible en Mediaset Infinity), Loles León narraba partes de su historia personal a Cruz Sánchez de Lara.

Como explicaba en el formato de Mediaset, la relación más significativa que ha tenido a lo largo de su vida ha sido la que mantuvo con el padre de su único hijo, Bertoldo. Aunque la historia entre ambos no perduró en el tiempo, de esa etapa nació la persona que, según ha confesado, es el gran amor de su vida. La maternidad supuso para ella un punto de inflexión. Convertirse en madre la obligó a reorganizar prioridades y a asumir responsabilidades que compatibilizó con su creciente carrera profesional.

Loles nunca quiso casarse: “Yo nunca creí en el matrimonio ni quise casarme porque luego no se podía salir de esa relación. Además, se dependía del marido para todo, hasta para abrir una cuenta corriente en el banco. Por eso no quería casarme, pero sí quería amar”, le explicaba la actriz a Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón'.

Sin embargo, Loles se enamoró del padre de Bertoldo y se fue con él a vivir a Suecia para evitar que él hiciera la mili. Allí, les contaron que una “bomba había matado a Franco”, por lo que ambos se aventuraron a volver a España. Ya aquí, se enteraron de que el atentado había sido contra Carrero Blanco, por lo que su novio tuvo que hacer finalmente la mili, destinado en la isla de Menorca.

Madre soltera

Fue entonces cuando se trasladó a Barcelona y su pareja le preguntó si quería abortar: “Él me preguntó si yo quería abortar y le dije que no, que yo quería ser madre. Me dijo entonces que sería madre soltera y yo contesté que no sería ni la primera ni la última”, aseguraba con contundencia la actriz.

"Lo más duro para mí fue querer criarlo yo sola y estar las 24 horas con él y no poder, porque tenía que trabajar”, confesaba la intérprete, añadiendo que, para poder actuar en el teatro y desarrollar su carrera, tuvo que llevarse "al bebé en una canastilla de lado a lado" y pedir a las sastras y a otras actrices que le cuidaran mientras ella estaba en el escenario.

Criar a Bertoldo no fue sencillo. Loles tuvo que compaginar giras, rodajes y ensayos con la educación y el cuidado de su hijo. En varias entrevistas ha reconocido que hubo momentos de culpa por no poder estar siempre presente, algo habitual entre muchas madres trabajadoras.

Su relación actual con su hijo

Bertoldo, ya adulto, ha optado por mantenerse alejado del foco mediático. A diferencia de su madre, prefiere una vida discreta y sin exposición pública. Esa decisión siempre ha sido respetada por la actriz, que ha procurado no hablar en exceso sobre él para proteger su privacidad. Aun así, cuando lo menciona, lo hace con evidente orgullo y emoción.

Loles León ha contado que Bertoldo ha sido su mayor apoyo en los momentos complicados y también su consejero más sincero. La actriz asegura que la maternidad le enseñó a relativizar los problemas y a no dejarse arrastrar por las dificultades del trabajo o las críticas.

En definitiva, la vida de Loles León ha estado marcada por su fuerte carácter, su naturalidad y su sentido del humor con los que ha trazado una trayectoria profesional impecable de más de cuatro décadas en teatro, cine y televisión.