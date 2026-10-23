Detrás del deslumbrante aspecto del músico hay entrenamiento constante y una disciplina que no entiende horarios

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A sus 62 años Lenny Kravitz luce unos abdominales perfectamente definidos, unos brazos musculosos y una cintura tan estrecha que, cuando aparece sin camiseta, realmente parece tener el cuerpo de un hombre de 20 o 30 años. Su imagen, a medio camino entre el rockero indomable y el atleta de alto rendimiento, siempre nos hace preguntarnos cómo consigue mantenerse en una forma física tan extraordinaria después de más de cuatro décadas de carrera.

La respuesta que da el cantante de 'Fly Away' no pasa por una fórmula milagrosa ni por atajos farmacológicos. Detrás de su aspecto hay entrenamiento constante y una disciplina que no desaparece cuando termina una gira o se apagan las luces del escenario.

"La forma física es la casa; la disciplina son los cimientos. Es el trabajo que realizas cuando nadie te ve. Hay que encontrar la manera de sacar tiempo para entrenar, sin importar qué más tengas pendiente ese día o esa noche", asegura en una reciente entrevista en 'Men's Health'.

Una disciplina que no entiende horarios

No se trata, pues, de entrenar únicamente cuando tiene tiempo o de compensar los excesos antes de una sesión de fotos. Para él, el ejercicio forma parte de su manera de vivir y de entender el bienestar. En otra entrevista en 'The Guardian' recordó una anécdota que ilustra hasta dónde llega ese compromiso.

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Después de una jornada de trabajo, entrevista y ensayos llegó a casa a las 11 de la noche y se dio cuenta de que todavía no había pasado por el gimnasio. "Hice un entrenamiento de 90 minutos a las dos de la mañana" contó. No le apetecía, pero sabía que debía cumplir con su rutina.

La espectacular definición muscular de Kravitz no se consigue únicamente haciendo cardio. El entrenamiento de fuerza es otro de los pilares de su rutina y por eso suele acudir al gimnasio entre cinco y seis días por semana.

Sus sesiones duran habitualmente entre 45 y 60 minutos y se centran en dos o tres grupos musculares, con varios ejercicios para cada uno. Trabaja con pesas y adapta las cargas y las repeticiones según el ejercicio, combinando series largas con otras más exigentes. El objetivo no es acumular volumen muscular a cualquier precio, sino mantener una figura atlética, estilizada y funcional.

"No busco ser grande ni voluminoso. Quiero una silueta estilizada, algo así como una mezcla entre Spider-Man y Bruce Lee, ¿me entiendes?", explicaba a 'Men’s Health'. Por eso también le dedica una atención especial al abdomen. Sju entrenador, Dodd Romero, calcula que el rockero puede completar alrededor de 336 repeticiones de elevaciones de piernas, planchas y distintas variantes de trabajo abdominal en una sesión.

La colaboración entre ambos abarca ya casi tres décadas y se mantiene incluso cuando ambos están en ciudades diferentes. Kravitz le envía vídeos de los gimnasios de los hoteles y consulta con él la ejecución de los ejercicios, las repeticiones y la organización de las sesiones.

El autor de 'Are You Gonna Go My Way', además, no siempre ha estado en su mejor momento físico. Cuando se acercaba a los 50 se sentía hinchado y fuera de forma. Decidió entonces pasar cinco o seis meses entrenando intensamente en casa de Romero, en Miami, en una etapa que describió como un auténtico campamento de entrenamiento.

Alimentación basada en vegetales

El segundo gran pilar de su físico es la alimentación. Kravitz sigue una dieta baja en carbohidratos, principalmente vegana y basada en alimentos crudos, aunque actualmente también come huevos.

Normalmente no consume calorías hasta las tres o las cuatro de la tarde, aunque no lo hace como parte de una estrategia deliberada de ayuno intermitente. "Simplemente soy así. No puedo levantarme y ponerme a comer", se justifica.

Cuando empieza, una de sus opciones habituales es una tortilla de claras con abundantes verduras. Después puede tomar un batido de proteínas y, más adelante, una ensalada. En sus batidos combina proteína vegetal con ingredientes como dátiles, verduras de hoja y aguacate. También asegura que bebe mucha agua.

¿Su físico es completamente natural?

La pregunta aparece cada vez que Kravitz publica una fotografía sin camiseta o un vídeo entrenando. Su definición muscular es tan llamativa que algunos usuarios cuestionan si detrás hay algo más que ejercicio y alimentación.

En 'Men’s Health' el músico es tajante al describir su caso: "Todo esto es natural. Nada de péptidos, hormona del crecimiento humano ni testosterona. No hay nada malo en que la gente quiera recurrir a esas cosas, pero puedes lograrlo de forma natural mediante el ejercicio y la dieta. ¿Es más difícil? Sí, pero así es como elijo hacerlo yo".

El músico tiene, además, una explicación práctica para entrenar a menudo con vaqueros o pantalones de cuero, una imagen que se hizo viral en redes sociales. "Actúo en el escenario con cuero, vaqueros o lo que sea, así que esos son los pantalones que uso para entrenar (...) También significa que puedo hacer ejercicio en cualquier momento y en cualquier lugar", explicaba.

Por lo demás, Kravitz no considera los años como una sentencia que obligue a perder fuerza o vitalidad, ni cree que el objetivo deba ser conservar exactamente el mismo cuerpo para siempre: La edad es algo curioso. No la veo como un número. La veo como el tiempo que pasas en la Tierra. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Cuál es el resultado de cómo eliges vivir?".