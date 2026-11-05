Las mejores sudaderas de capucha negra a los 50 para ser como Dylan e ir vestido como quieras donde quieras

¿Quién dice que no puedes ir donde quieras con una hoodie negra porque sencillamente te apetece?

Cave, Dylan, Cohen y más: canciones de la historia del rock que te tocaron el alma con su espiritualidad

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Solo a Bob Dylan se le ocurriría presentarse ante el Papa León XIV en el Vaticano vestido completamente de negro, con una sudadera con capucha y guantes del mismo color, como si fuera un Sith oscuro de 'Star Wars', en brutal contraste con el blanco celestial del Sumo Pontífice. ¿Por qué apareció de esa guisa? Porque él lo vale. Dylan es alérgico a las explicaciones, así que no se pregunten si quería lanzar un mensaje, si así iba más cómodo o si es que hacía fresco en Roma.

Lo que está claro a estas alturas es que el autor de 'Like a Rolling Stone' no va a renunciar a su inseparable aire de hombre al que le importa bastante poco lo que opinen los demás. Porque, ¿quién dice que no puedes ir donde quieras con una hoodie negra porque sencillamente te apetece? ¿Quién ha decidido que a partir de los 50 hay que llevar siempre camisa y americana? Dylan, que lleva décadas haciendo exactamente lo que le viene en gana, acaba de recordarnos que la rebeldía también puede tener capucha.

Eso sí, no todas las sudaderas son iguales. Hemos seleccionado seis modelos negros que permiten abrazar ese espíritu despreocupado, desde las versiones más lujosas hasta las que reivindican el estilo deportivo con personalidad. Porque ser un poco Dylan nunca está de más.

La casa británica demuestra que una sudadera puede ser cómoda y tener bastante más carácter que muchas prendas de vestir. Su modelo Knight Stamp, confeccionado en algodón, apuesta por una silueta entallada y capucha ajustable. Una pieza para quienes quieren llevar el espíritu rebelde, pero sin renunciar a las credenciales del lujo británico. Precio: 620 euros.

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Si Dylan es más de dejar que hable la música, esta propuesta de Emporio Armani prefiere que hable el frontal. La sudadera Essential está confeccionada en algodón y presenta una inscripción gráfica que le aporta personalidad. Para quienes buscan comodidad sin caer en el aspecto de haber salido de casa con lo primero que encontraron. Precio: 260 euros.

La marca canadiense apuesta por una estética deportiva con su sudadera Hartsfield de algodón. Una prenda de diario, de líneas sencillas y con capucha, pensada para llevar sola cuando el tiempo acompaña. Porque a veces el mejor estilismo consiste en no complicarse la vida. Precio: 376 euros.

Hay marcas que llevan la rebeldía incorporada en su ADN y Fred Perry es una de ellas. Su sudadera negra con capucha y ribetes recupera algunos de los códigos más reconocibles de la firma, como las dos franjas en los puños y la corona de laurel bordada a tono. Está confeccionada en algodón, tiene corte recto, cordones ajustables y bolsillo de canguro. Precio: 130 euros.

Si hay una firma que sabe de actitud independiente, esa es Belstaff. Su sudadera negra con capucha, confeccionada en algodón orgánico, presenta un diseño clásico con cordones ajustables, puños y bajo acanalados y un pequeño parche del ave fénix en el pecho. Un poco de espíritu motero no viene mal a los 50. Precio: 170 euros.

Esta sudadera negra de HUGO está confeccionada en algodón, presenta corte regular, bolsillo canguro y una etiqueta roja con el logotipo de la marca en el centro delantero. Una alternativa sencilla y funcional, de esas que terminan convirtiéndose en imprescindibles del armario. Porque la edad adulta también consiste en saber elegir bien los básicos. Precio: 109,95 euros.