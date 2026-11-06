¿Un 'Gran Hermano' sénior? Se buscan mayores de 50 para convivir un mes en la Costa del Sol

Redacción Uppers 06 NOV 2026 - 16:10h.

'The Senior CoLiving, con Miguel Sicilia' busca seis personas con ganas de disfrutar de la vida, conocer gente y probar experiencias nuevas

¿Y si envejecer juntos fuera la nueva forma de vivir?

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¿Te imaginas pasar un mes conviviendo con otras cinco personas a las que no conoces, compartir desayunos, excursiones, conversaciones, risas y también las pequeñas tareas domésticas? Es la propuesta de 'The Senior CoLiving, con Miguel Sicilia', una iniciativa que quiere llevar a la pantalla una forma diferente de entender las relaciones sociales y la convivencia después de los 50 años.

La idea recuerda, salvando las distancias, a un 'Gran Hermano' sénior. Hay una casa, un grupo de desconocidos, un mes por delante y cámaras que registrarán buena parte de lo que suceda. Pero aquí el objetivo no es competir, nominar ni expulsar a nadie. Lo que se busca es mostrar cómo se construyen las relaciones entre personas que, aunque se encuentren en momentos vitales diferentes tienen en común sus ganas de disfrutar de la vida, conocer gente y probar experiencias nuevas.

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El proyecto está impulsado por Miguel Sicilia, fundador de The Senior CoLiving, que será también uno de los protagonistas de esta experiencia. La convocatoria está abierta a hombres y mujeres mayores de 50 años que quieran formar parte de esta convivencia en una casa de la Costa del Sol entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre.

Seis de ellos -tres mujeres y tres hombres- participarán en una experiencia que incluirá actividades deportivas, paseos, baile, comidas compartidas y, sobre todo, conversaciones. Algunas serán profundas y otras, mucho más desenfadadas. También habrá que organizar las tareas cotidianas, ponerse de acuerdo sobre los planes y resolver esas pequeñas cuestiones que aparecen cuando varias personas comparten techo.

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No parece que el casting esté pensado para encontrar personajes televisivos, personas especialmente extrovertidas o candidatos con experiencia delante de las cámaras. La propuesta quiere reunir perfiles distintos y comprobar qué sucede cuando personas con trayectorias, costumbres y maneras de entender la vida diferentes empiezan a convivir.

Pero el propósito central es visibilizar la soledad no deseada en las personas mayores. A través de escenas del día a día, se busca resaltar la importancia de las relaciones personales, la independencia y el hecho de sentirse parte de una comunidad. "La propuesta dará visibilidad a una generación diversa, con ilusión, proyectos y capacidad para decidir cómo quiere vivir y con quién desea compartir su tiempo", subraya la nota de prensa.

Cómo participar

Las personas interesadas deben cumplir el requisito fundamenta de tener más de 50 años y estar dispuestas a participar en la convivencia durante las fechas previstas.

El plazo de inscripción finaliza el 14 de noviembre, por lo que todavía hay unos días para presentar la candidatura. Hay tres vías para hacerlo.

A través de la página web oficial, donde se puede consultar la convocatoria y las bases.

Escribiendo al correo electrónico casting@theseniorcoliving.com.

Contactando con la organización a través de Instagram, en el perfil @theseniorcoliving.

Mucho más que un programa de televisión

Detrás de esta experiencia hay un proyecto empresarial y social más amplio. The Senior CoLiving es también una aplicación dirigida a personas mayores que pretende facilitar nuevas formas de relacionarse y encontrar alternativas de convivencia.

La plataforma se articula en torno a dos propuestas. Por un lado, Senior Social Club, una comunidad digital pensada para conectar a personas sénior con intereses similares y facilitar que puedan conocerse y compartir actividades. Por otro, un Marketplace de Senior Coliving que permite ofrecer y buscar habitaciones en alojamientos compartidos, con estancias de al menos un mes.

La filosofía es ampliar las posibilidades de elección a medida que cumplimos años. Conocer gente nueva, descubrir otros lugares, compartir aficiones o incluso encontrar personas con las que vivir son opciones que no tienen por qué desaparecer al llegar a los 50, los 60 o los 70.