La cantante canadiense, de 52 años y casada desde 2010, ha afirmado que es pansexual casi de pasada, y en los últimos minutos de un pódcast

Alanis Morissette, gurú de la menopausia: "Es dura y asombrosa al mismo tiempo. Es la mejor noticia"

Compartir







En una entrevista que ya enfilaba la despedida, y cuando la humorista Fortune Feimster quiso dedicarle a Alanis Morissette un último cumplido, diciendo: “Siento lo de los hombres que te hicieron daño, pero no siento las canciones que salieron de ello”. Y tras ello le lanzó una pregunta medio en broma: ¿no le habían dado ganas, después de tanto desengaño, de hacerte lesbiana? La respuesta llegó sin pausa: “Soy pansexual, así que sí”. Y añadió: “Me quedo con todo”.

Sus interlocutoras tardaron un segundo en reaccionar ante la afirmación. “Espera, no eres pansexual de verdad, ¿no?”. “Lo soy”, zanjó la cantante. La presentadora protestó porque había esperado todo el programa para soltarlo: “Se supone que a Handsome hay que venir empezando por ‘soy pansexual’”. Morissette no se inmutó: “Bueno, me gusta dejarlo para el epílogo”. Y remató: “Me gusta confundir a la gente al salir. ¿Es confuso?”.

PUEDE INTERESARTE Gillian Anderson se declara pansexual a los 58: en qué consiste

Es la primera vez que la autora de Jagged Little Pill se define con esta palabra en público. Curiosamente, aquel álbum de 1995, que la convirtió en estrella, le granjeó también una legión de seguidores LGTBI.

Qué significa ser pansexual

El glosario de diversidad define a la persona pansexual como “una persona que siente atracción erótica, afectiva hacia otra persona con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales”. Además esto incluye la capacidad para mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ellas. Este término también es equivalente a omnisexual.

La clave está en la palabra independencia. El término, emparentado con la bisexualidad, puede aludir a la atracción por todos los géneros o a una atracción que no tiene en cuenta el género, y su uso se extendió en la década de 2010.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿En qué se distingue entonces de la bisexualidad? En realidad hay menos diferencia de lo que podría parecer, y la frontera no siempre es nítida. La Human Rights Campaign, la organización estadounidense de defensa de los derechos LGTBI, describe a la persona bisexual como aquella que se siente atraída por más de un género. A la pansexual la describe como alguien con potencial de atracción hacia personas de cualquier género. Al tiempo, advierte de que los dos términos se usan a veces de forma intercambiable. Se solapan, pero no son equivalentes.

Por otra parte, para Morissette, se trata de una revelación que no acaba de alterar la vida familiar que se le conoce. Morissette está casada desde mayo de 2010 con el músico Mario Treadway, conocido como Souleye, y tienen tres hijos: Ever, de 15 años; Onyx, de 10, y Winter, de siete.

Un camino de casi dos décadas

La cantante llevaba tiempo hablando de su sexualidad sin ponerle nombre. En 2008, en una entrevista con una revista LGTBI estadounidense, habló de sus experiencias con mujeres sin rodeos: “Creo que es un bonito rito de paso para todo el mundo jugar con su sexualidad en algún momento, así que hice justo eso. ¡Y fue genial!”. En aquella entrevista también contó que había sentido el cariño de la comunidad gay desde muy joven, porque todos sus amigos eran gais. Al mismo tiempo, sin embargo, se describía en el programa de radio de Howard Stern como “bastante heterosexual”.

En septiembre de este año desveló que fue ella quien propuso el beso con Sarah Jessica Parker en un episodio de Sexo en Nueva York emitido en 2000, en el que interpretaba a Dawn. “¿No sería un buen momento para que Carrie viviera un momento lésbico?”, recordó haber sugerido a los guionistas.

Su caso tiene un precedente reciente en la persona de Gillian Anderson, que se definió también como pansexual. Ya en 2024, a los 55 años, la actriz se había preguntado en voz alta: “¿Soy pansexual? ¿Soy bisexual?”.

Morissette, ganadora de siete premios Grammy y 14 Juno, acaba de publicar su primer disco navideño de larga duración, Good Weather for Immaculate Conception, que salió a la venta el 6 de noviembre con 14 canciones, dos de ellas originales.