No es nostalgia sin más: la explicación a que tantas personas de más de 50 vuelven mentalmente a etapas pasadas de su vida
La nostalgia aparece cuando recordamos algo o a alguien que nos hizo felices, pero no conviene vivir estancado en el pasado
¿Sientes "nostalgia tóxica"? Claves para mirar al pasado con cariño pero sin quedarte anclado en él
MadridLa vida pasa y, si todo va bien, nos hacemos mayores. Esto hace que cada vez tengamos más recuerdos, por lo que no es raro que las personas sientan cierta nostalgia y quieran recordar etapas pasadas de su vida. Aunque lo cierto es que también sucede durante la juventud, esto es algo cada vez más frecuente conforme nos hacemos mayores, por lo que es más evidente.
No se trata solo de que 'cualquier tiempo pasado fue mejor', tampoco es una nostalgia crónica que impide avanzar y nos tiene anclados en los momentos pasados de la vida (aunque esto puede suceder y en esos casos es una buena idea buscar ayuda). Hay una explicación para que las personas vuelvan mentalmente a etapas pasadas de su vida, normalmente aquellas en las que fueron felices o en las que todavía vivían personas que ahora ya no están.
Podríamos pensar que solo sucede en las etapas finales de la vida, pero es algo que también se ve pasados los 50, y cada vez es más habitual.
Por qué tantas personas de más de 50 años vuelven mentalmente a etapas pasadas de su vida
Evidentemente, hay una parte de nostalgia, pero tiene lugar porque en muchas ocasiones sentimos que, efectivamente, cualquier tiempo pasado fue mejor. En general, este deseo de regresar a un momento de nuestro pasado es algo pasajero, la nostalgia aparece cuando recordamos algo o a alguien que nos hizo felices.
Este sentimiento ayuda a conectar con nuestra identidad y nos reconecta con momentos importantes de nuestra vida que son clave para entender quiénes somos en el presente. La nostalgia no es un sentimiento malo, siempre y cuando entendamos de dónde viene y sepamos enfocarlo. No es tan positivo si pasamos tanto tiempo anhelando el pasado que comenzamos a sentir tristeza por el presente. Eso nos impide avanzar.
Si tenemos la sensación de que nuestro pasado fue mejor, porque teníamos menos responsabilidades y menos problemas, porque sentimos ahora que antes éramos más felices, esto puede deberse a que hemos idealizado ese pasado. En ese momento no sentíamos que fuéramos felices y no tuviéramos problemas, pero al quedar todo atrás, lo idealizamos, editamos el pasado y sentimos que todo era mejor. Nuestro cerebro tiende a recordar más y mejor los momentos 'felices' y lo menos positivo queda apagado con el tiempo.
La manera en la que el cerebro recuerda las cosas hace que estas no sean tal y como sucedieron, no las graba como si fuera un vídeo, sino que las reconstruye, lo que hace que la memoria sea caprichosa y solo recordemos lo que queremos o podemos recordar. Por eso tendemos a quedarnos con lo bueno y no con lo malo. Así, nuestro pasado idealizado es una versión a la que queremos volver porque nos muestra los momentos felices y las emociones positivas que queremos recordar.
Regresar a ese pasado en el que lo bueno queda magnificado y lo negativo es meramente anecdótico nos proporciona seguridad, resulta reconfortante porque es un terreno conocido, ya sabemos qué pasa. También es un lugar que nos sirve para extraer lecciones y aprender, ayudando a solucionar los problemas actuales con lo aprendido en el pasado. Recordar quiénes éramos ayuda a entender mejor quiénes somos hoy día, pero además, volver a las etapas pasadas y felices puede ser un refugio que nos ayude a reducir el estrés, la ansiedad y la soledad en el presente.
Este es otro de los motivos por el que las personas mayores tienden a repetir las historias que nos cuentan. No siempre está relacionado con un problema de memoria, ni piensan que es la primera vez que escuchamos sus vivencias, hacerlo es para ellos una forma de revisión vital, les permite reordenar recuerdos y dejar el legado que quieren dejar.
No siempre se trata de un anclaje al pasado, que podría ser un problema, porque nos impide disfrutar del presente, en la mayor parte de las ocasiones, esta práctica es parte del proceso de desarrollo personal en la edad adulta, permite reflexionar sobre experiencias pasadas y extraer nuevas conclusiones, además, les permite 'editar' su historia para que quede como testimonio para el futuro.
Investigaciones han demostrado que los recuerdos que más vuelven a nuestra mente son aquellos que se crearon entre los 10 y los 30 años, un periodo que se conoce como 'pico de reminiscencia', tal y como recogen en As. De estas décadas es de donde proceden la mayor parte de las historias que los adultos mayores recuerdan una y otra vez y comparten con sus seres queridos.
Recordar memorias pasadas no es solo una forma de nostalgia, también es una manera de recordar quienes somos y por qué, así como de dejar un recuerdo en la mente de quien escucha esas historias, aunque tenga que escucharlas una y otra vez.