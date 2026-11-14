Detectarla a tiempo abre una ventana en la que todavía se puede frenar su avance hacia la diabetes tipo 2

Tres síntomas previos con los que debes ir al médico por si es diabetes: "Atención si tienes mucha sed"

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Pocas noticias médicas llegan con tan poco ruido. No hay dolor ni fiebre ni un síntoma crítico que nos obligue a pedir cita. Muchas veces lo que nos pone sobre aviso es una cifra en la hoja de una analítica rutinaria, por ejemplo, unos miligramos de glucosa por encima de lo normal. “Detectar la prediabetes a tiempo permite introducir cambios en los hábitos de vida que pueden marcar la diferencia en nuestra salud metabólica”, resume Sonia Clavería, médica de familia de noVadiet.

Qué es la prediabetes

Se habla de prediabetes cuando la glucosa en sangre supera los valores normales sin llegar a los que definen la diabetes. Los umbrales están bien acotados. Hablamos de una glucemia en ayunas de entre 100 y 125 mg/dl, un valor de entre 140 y 199 mg/dl dos horas después de una prueba de sobrecarga oral de glucosa o una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de entre el 5,7% y el 6,4%.

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Detrás suele estar la resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que permite que la glucosa pase de la sangre a los tejidos para darles energía. Cuando las células responden peor a ella, el páncreas compensa fabricando más. Llega un momento en que ese esfuerzo extra ya no basta, y la glucosa empieza a subir.

Se trata además de un problema que está lejos de ser marginal. El estudio di@bet.es estima que el 13,8% de los adultos españoles tiene diabetes y que otro 14,8% presenta algún estado prediabético. La última edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes cifra en 5.121.600 los adultos españoles con la enfermedad, lo que supone una prevalencia del 14,1%.

Lo que está en juego es la evolución. Sin cambios, entre el 25% y el 70% de las personas con prediabetes desarrollarán diabetes tipo 2 en los años siguientes, y entre un 5% y un 10% dan ese paso cada año. El camino, sin embargo, no es de un solo sentido. En un plazo de tres a cinco años, en torno a una de cada cuatro personas con prediabetes vuelve a tener una tolerancia normal a la glucosa.

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Señales que no conviene pasar por alto

Como la prediabetes rara vez avisa, hay que fijarse en lo que sí se ve. Una glucosa alta en una analítica merece seguimiento para comprobar si la alteración persiste. Si se sufre de cansancio persistente, se observa aumento de peso o hay acumulación de grasa abdominal también podrían ser razones para acudir a la consulta. La sed excesiva, las ganas de orinar más a menudo, la visión borrosa o una pérdida de peso que no se busca pueden aparecer cuando la glucosa ya está alta.

Los hábitos que inclinan la balanza

En esta fase, cambiar el estilo de vida es la herramienta más eficaz: puede reducir en más de un 50% el riesgo de acabar desarrollando diabetes. “Mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico de forma regular y controlar el peso, en caso necesario, son medidas fundamentales para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2”, insiste Clavería.

En el plato, el protagonismo es para las verduras, la fruta entera, las legumbres y los cereales integrales, que aportan más fibra que sus versiones refinadas. Los refrescos ceden el sitio al agua. Leer las etiquetas ayuda a localizar azúcares añadidos en productos que no parecen dulces, como los cereales de desayuno o las salsas preparadas.

El ejercicio actúa de forma directa sobre el problema, porque favorece que los músculos usen la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. El Ministerio de Sanidad recomienda a los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días a la semana y tratar de reducir el tiempo que pasan sentados.

Caminar a paso ligero, nadar, bailar o montar en bicicleta sirven, siempre que la actividad elegida se pueda mantener en el tiempo.

Si se tiene sobrepeso, perder entre un 5% y un 7% del peso corporal ya ayuda, y es mejor intentarlo con objetivos realistas que con dietas drásticas. Dormir al menos siete horas de calidad cada noche completa el cuadro. Y los controles médicos deben incluir también la tensión arterial y el colesterol, porque la prediabetes puede coexistir con otras alteraciones que elevan el riesgo cardiovascular.

¿Y los complementos?

Clavería añade que “el consumo de complementos alimenticios puede ser una ayuda importante”. En este terreno conviene ser prudente. La Asociación Americana de la Diabetes sostiene que “no se ha demostrado que los suplementos sean una opción eficaz para reducir la glucosa en sangre”. Sus normas de atención no recomiendan tomarlos “a menos que se le haya diagnosticado una deficiencia de nutrientes”. Y la misma entidad aconseja hablar siempre con el médico “antes de comenzar a tomar cualquier suplemento nuevo”.