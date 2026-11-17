Inés Gutiérrez 17 NOV 2026 - 20:15h.

Otros grupos los silenciaríamos o nos saldríamos, pero el grupo familiar nos hace sentir culpables de hacerlo

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MadridAlgo que se ha vuelto completamente esencial para muchas familias es compartir un grupo en WhatsApp. Esto hace que comunicar ciertas cosas sea mucho más sencillo, por ejemplo, en caso de que todo el mundo siga viviendo bajo el mismo techo, es la manera ideal de avisar si hace falta comprar algo o si alguien llega más tarde de lo previsto. Si cada uno vive por su cuenta, quedar es mucho más fácil, así como recordar citas concretas.

Está claro que tener un grupo familiar puede hacer que ciertas cosas sean más fáciles, sin embargo, no siempre somos conscientes de lo mucho que puede llegar a desgastar en ciertos momentos, sobre todo pasados los 50 años. Es una herramienta que, bien empleada, aporta muchos beneficios, pero también puede acarrear algunos problemas, hacer más complicada la comunicación e incluso llegar a generar ansiedad porque, al ser familiar, ¿cómo vas a ignorarlo?

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Vivir pendiente del grupo de WhatsApp familiar desgasta más de lo que parece después de los 50

Comprobar constantemente nuestros emails y nuestros mensajes de WhatsApp puede ser una fuente de estrés. Esto es algo que cada vez más estudios ratifican y también algo de lo que cada vez somos más conscientes, por eso intentamos no contestar emails de trabajo o responder WhatsApps fuera de nuestro horario laboral. Entendemos que merecemos poder desconectar y disfrutar de nuestro tiempo de ocio, pero ¿qué pasa cuando es el grupo familiar el que nos tiene pendientes constantemente?

No es sencillo no hacer caso de un grupo que fue creado para estar constantemente comunicados con nuestros seres queridos, ignorarlo o no hacerle demasiado caso suele provocarnos un gran sentimiento de culpa. De lo que no somos tan conscientes es de que estar pendientes constantemente contribuye también a nuestra ansiedad. No contestar deja de ser una opción, puesto que nos parece algo impensable no hacerlo, nos sentimos en la obligación de hacerlo.

"Las relaciones familiares son importantes para la mayoría de la gente y son una motivación a la hora de seguir protocolos sociales y responder cuando se requiere, lo cual crea una sensación de presión que podría no existir en una relación con un extraño", señala el psicólogo californiano Mark Dombeck en BBC Mundo. También defiende que poner límites se convierte en algo esencial cuando las cosas comienzan a ser verdaderamente agobiantes. No se trata de 'atacar', sino de defenderte al sentirnos sobrepasados.

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Pedir que solo se use el grupo familiar para cosas importantes o que solo te escriban un par de veces por semana en lugar de todos los días puede parecer un poco violento, pero es una manera de no sentirse abrumado ante un gran flujo de mensajes que no siempre podemos responder al día. Poner límites es una forma de autocuidado.

"No hace falta que compartas que te sientes abrumado o frustrado por los mensajes de texto, lo que sí debes dejar claro es que escribir menos no implica que quieras menos a esa persona en cuestión", matizaba para el mismo medio la psicóloga clínica, Dana Gionta. Porque esta es otra de las cuestiones que también preocupa, que al no responder al momento puedan llegar a sentirse molestos, lo que hace que seamos más esclavos de ese grupo todavía.

La comunicación es la clave de todas las relaciones, por eso no es mala idea mostrar abiertamente que estar pendiente constantemente del grupo familiar y de los mensajes que llegan nos supone un estrés añadido. Tan importante como establecer nuestros límites es mantenerse firme una vez revelado, aunque sea algo que puede resultar complicado.

Esta es una situación habitual, pero también es el mejor de los escenarios. Hay ocasiones en las que los grupos de WhatsApp se convierten en escenarios llenos de malentendidos, pero también de acusaciones indirectas, ironías o comentarios pasivo-agresivos. En estos grupos pueden generarse graves problemas de comunicación porque gran parte de la información se pierde fácilmente, el tono en el que se dicen las cosas no está claro o las cuestiones importantes son dejadas de lado, ahogadas entre bromas y anécdotas.

Normalmente, si un grupo de WhatsApp nos resulta agobiante o los mensajes que recibimos nos parecen excesivos, tendemos a silenciarlo o nos marchamos de él. Esto no sucede con el grupo familiar, donde sentimos una mayor presión para estar presentes, para estar pendientes y para responder a lo que se dice, evitando así posibles conflictos familiares.

Sin embargo, esta presión extra que sentimos, esta ansiedad que puede producirnos, no tendrá solución si no comunicamos cómo nos sentimos, algo que no tiene por qué ser una discusión o un enfado, tan solo una conversación sincera en la que establecer los límites adecuados para poder seguir manteniendo la comunicación a través de un grupo de WhatsApp que no nos desgaste.