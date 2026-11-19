La relación con el dinero evoluciona con la edad y algunas compras comienzan a valorarse de otra manera

Las personas con más dinero de España: el 80 por ciento son hombres y tienen una media de 65 años

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Llegar a los 50 años no significa dejar de comprar ni convertirse de repente en una persona ahorradora. Sin embargo, en esta etapa pueden cambiar las preguntas que preceden a un gasto: si realmente se necesita algo, cuánto tiempo se utilizará y qué consecuencias tendrá para el presupuesto de los próximos años. La utilidad y la duración empiezan a competir con la novedad o el impulso, aunque el cambio no es igual para todo el mundo.

Las responsabilidades familiares, la vivienda, la situación laboral y una jubilación que comienza a verse menos lejana pueden influir en esas decisiones. Pero cumplir 50 no marca una frontera económica: hay quienes disponen de más ingresos que antes y quienes llegan a esa edad con deudas, personas a su cargo o escaso margen para ahorrar.

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El consumo sénior no implica gastar menos

Los datos tampoco respaldan que envejecer signifique necesariamente reducir el consumo. El Observatorio Cetelem señaló en un informe publicado en 2026 que los consumidores españoles mayores de 55 años gastaron en 2025 un 13% más que la media nacional. El estudio describe un perfil que combina la búsqueda de valor con el interés por las experiencias y los productos funcionales.

Ese mismo informe indica que el 74% compró servicios de viajes y turismo durante 2025, mientras que un 33% realizó alguna reforma en su vivienda. Son resultados de un estudio sobre mayores de 55 años, no una prueba de que los hábitos cambien exactamente el día que se cumplen 50 ni de que todas las personas adopten el mismo comportamiento.

El contexto del hogar también importa. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el gasto medio por hogar en España alcanzó 35.101€ en 2025. Vivienda y suministros absorbieron el 33,2% del presupuesto, frente al 16% destinado a alimentación y al 11,5% de transporte. Son medias de todos los hogares, pero ayudan a entender el peso de los gastos fijos al decidir qué compras aplazar.

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Las compras que pasan por un segundo filtro

Una de las decisiones que puede examinarse con más cuidado es cambiar de coche. Más allá del precio de compra, intervienen la financiación, el seguro, el mantenimiento y el uso previsto. Mantener el vehículo actual unos años más puede ser razonable si funciona bien; sustituirlo también puede justificarse cuando aparecen averías costosas o nuevas necesidades de movilidad.

Algo parecido sucede con el móvil y otros dispositivos electrónicos. La pregunta deja de ser necesariamente cuál es el modelo más reciente y pasa a centrarse en si el equipo disponible sigue cumpliendo su función. El estudio de Cetelem apunta precisamente a una intención de compra tecnológica algo inferior a la media nacional entre los consumidores sénior, sin que eso signifique que renuncien a la tecnología.

Los gastos pequeños y repetidos también merecen atención: plataformas de televisión, aplicaciones, cuotas de servicios o compras digitales que se acumulan sin apenas utilizarse. Revisar cuánto se paga por ellos durante un año puede aportar una perspectiva distinta de su coste real, con independencia de la edad.

Otra compra susceptible de replantearse es la realizada a crédito sin necesidad. La Encuesta Financiera de las Familias 2024 del Banco de España muestra que el 40,1% de los hogares encabezados por personas de entre 45 y 54 años mantenía deuda por su vivienda habitual. El dato no demuestra mayor prudencia al comprar, pero recuerda que los compromisos financieros siguen siendo importantes en esta etapa.

Más valor a las experiencias y a la tranquilidad

Las compras relacionadas con el hogar tampoco desaparecen; pueden orientarse hacia reformas útiles, mejoras de accesibilidad o equipamientos que permitan vivir más cómodamente. El estudio de Cetelem sitúa precisamente las reformas, el descanso y el deporte entre las categorías de interés de sus consumidores sénior.

También pueden ganar espacio los gastos dirigidos al bienestar y al tiempo libre. Viajar, practicar una actividad física o dedicar dinero a una afición no tiene por qué resultar menos importante que ahorrar. En algunos casos, la reflexión consiste en reducir compras poco utilizadas para mantener otras que se disfrutan más.

El horizonte de la jubilación introduce una cuestión adicional: cuánto dinero conviene reservar para imprevistos y necesidades futuras. El Banco de España recomienda distinguir entre un fondo de emergencia disponible y los ahorros que no se necesitarán a corto plazo, antes de plantearse inversiones u otras decisiones financieras.

No existe, en definitiva, una lista universal de compras que haya que abandonar al cumplir 50. La clave está en priorizar de acuerdo con los ingresos, las obligaciones y los proyectos personales: valorar el coste total antes de comprar, comparar opciones y decidir qué gastos siguen aportando satisfacción. Para muchas personas, pensar dos veces una compra no significa renunciar a disfrutar, sino elegir mejor dónde emplear su dinero.