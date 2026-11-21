La puja presencial será el 26 de noviembre

Asturias busca a los dueños de sus fincas y tierras olvidadas

Compartir







El jueves 26 de noviembre, a las once de la mañana, el Salón Multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, en la tercera planta del número 19 de la calle Caballeros, se convertirá en una pequeña lonja de tierra. El Ministerio de Hacienda, a través de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, ha convocado una subasta pública al alza para la enajenación de 20 lotes de fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado, repartidos por Almazul, Estepa de San Juan, Fuentelmonge, Magaña, Oncala, El Royo, San Pedro Manrique y Tardelcuende. La resolución está firmada en Soria el 15 de octubre de 2026 y se publicó en el BOE el 21 de octubre.

Qué se vende

El reparto es desigual. El municipio de San Pedro Manrique reúne diez de los 20 lotes incluidos en la convocatoria, la mitad del total, principalmente en Palacio de San Pedro y Ventosa de San Pedro. Allí está también el lote más extenso: el número 16, tres fincas en el paraje de Las Peñas, en Ventosa de San Pedro, que suman 6,9956 hectáreas y salen a 14.019,19 euros. Fuentelmonge alberga el terreno con el precio de salida más elevado de los 20 lotes. Se trata de una finca rústica situada en el paraje de Gamonal, con una superficie de 5,7160 hectáreas y un tipo inicial de licitación de 19.973 euros. Muy cerca de las seis hectáreas está la finca de Abrigaños, en Oncala, de 5,9024 hectáreas, cuyo precio de partida apenas supera los 5.520 euros.

PUEDE INTERESARTE El pueblo español en el que sólo vive una persona

En el otro extremo está el lote 9, en el paraje de Pedujales, en Hinojosa de la Sierra (término de El Royo), con un tipo de 19,18 euros en primera subasta. El precio tiene truco, ya que ese importe corresponde a dos pequeñas parcelas que suman 208 metros cuadrados. Entre ambos extremos, la oferta incluye lotes de menos de una hectárea por algunos cientos de euros y terrenos de dos a cuatro hectáreas por entre 2.000 y 8.000 euros.

PUEDE INTERESARTE Casas a un euro: la oferta de varios pueblos de España para combatir la despoblación

Cómo pujar

El procedimiento combinaba dos vías. Por un lado, se contempla la presentación anticipada de ofertas en sobre cerrado y, por otro, la participación presencial en las pujas que tendrán lugar durante el acto del 26 de noviembre. La primera ya está cerrada, y las propuestas en sobre cerrado se admitieron hasta las 13.00 horas del 12 de noviembre de 2026. Queda la segunda, siempre que se cumpla un requisito previo: antes de pujar hay que depositar una garantía del 5% del precio de salida, además de acreditar la identidad y la capacidad para comprar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Si nadie compra un lote, la subasta baja de precio dentro del mismo procedimiento. Cada lote tiene hasta cuatro subastas sucesivas, con precios de salida cada vez más bajos, si no se adjudica antes. En la finca de Fuentelmonge, por ejemplo, la cuarta subasta parte de 13 euros menos por cada cien de la primera. En la de 19,18 euros, el tipo baja a 17 € en la 2ª subasta, 15 € en la 3ª y 13 € en la 4ª. El remate no es el precio final: al importe de adjudicación se añadirán los gastos e impuestos que correspondan, y el pago debe hacerse en el plazo de un mes desde la notificación de la adjudicación, sin posibilidad de aplazarlo.

Lo que quede sin comprador tampoco se pierde. Hacienda suele abrir después un plazo de adjudicación directa, como ocurrió con once fincas de Arcos de Jalón tras haber quedado desiertos dichos lotes en la subasta pública celebrada el 18 de noviembre de 2025. En ese caso, el plazo de presentación de solicitudes será de un año a partir de la fecha de la subasta.

Otras puertas a la tierra pública

Soria no está sola. Ese mismo día, la Delegación de León saca a subasta pública 20 lotes de fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado situadas en ocho municipios de la provincia, con precios de salida que oscilan entre los 72,50 y los 15.464,90 euros. En marzo, la propia delegación soriana subastó 30 fincas rústicas en un pequeño pueblo de Castilla y León, Berlanga de Duero, con precios desde 695 euros.

Hay también fórmulas que no pasan por comprar. En Asturias, el Banco de Tierras ha facilitado la llegada de una familia de seis personas al concejo de Allande mediante el arrendamiento de ocho fincas rústicas que suman 4,7 hectáreas, una operación que incluye “una vivienda y una cuadra”. A escala nacional, el Gobierno anunció en enero de 2026 la creación de un banco de tierras denominado “Tierra Joven”, para facilitar el acceso de mujeres y jóvenes al suelo agrícola. El plan prevé auditar unas 17.000 fincas rústicas de titularidad de la Administración General del Estado.