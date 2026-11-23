Redacción Uppers 23 NOV 2026 - 12:49h.

El vocalista noruego se sincera en 'The Times' sobre las dificultades que afronta a causa de esta enfermedad neurodegenerativa

'¿Qué fue del grupo de 'Take on me'?

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El cantante noruego Morten Harket, que alcanzó la fama mundial al frente de A-ha y su megaéxito 'Take One Me', ha vuelto a hablar de cómo es convivir con el párkinson, la enfermedad que confesó padecer el año pasado. A sus 67 años, el vocalista explica en una entrevista con 'The Times' cómo ha cambiado su día a día desde que recibió el diagnóstico en 2022, los tratamientos a los que se ha sometido y las dificultades que afronta a causa de esta enfermedad neurodegenerativa.

Harket cuenta que el primer indicio que le hizo sospechar de que algo no iba bien fue bastante cotidiano. Mientras se lavaba los dientes empezó a notar que le costaba sujetar correctamente el cepillo. Aquella pérdida de destreza en un gesto aparentemente insignificante terminó conduciéndole a una evaluación médica y a las pruebas que confirmaron el diagnóstico. Según le dijeron los médicos, es posible que llevara conviviendo con la enfermedad desde hacía aproximadamente tres décadas.

"Fue una noticia que costó asimilar. La conmoción radica más en lo que pueda suceder en el futuro que en el momento presente. Es como empezar a bailar a ciegas”, confiesa. Una de las cuestiones que más le preocupan no es únicamente la evolución física de la enfermedad, sino el impacto que tiene sobre su percepción de sí mismo. El cantante explica que a veces sufre episodios en los que rompe a llorar repentinamente y no consigue detenerse, o empieza a reírse sin sentir que esa reacción refleje realmente lo que está experimentando. "Siento que estas emociones no son mías. Es difícil sentir que estás perdiendo tu identidad", se sincera.

El párkinson suele asociarse popularmente con los temblores y las dificultades de movimiento, pero sus consecuencias pueden ir mucho más allá. También puede afectar al sueño, al estado de ánimo, a la capacidad de concentración y a distintas funciones del sistema nervioso. En el caso del cantante, la enfermedad se ha traducido en episodios de ansiedad, alteraciones del sueño y pérdida del sentido del gusto y del olfato. Un conjunto de dificultades que condiciona su vida diaria y que obliga a adaptar continuamente sus actividades.

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Pese a todo, Harket mantiene una idea a la que parece aferrarse con especial determinación. La enfermedad forma parte de su vida, pero no quiere que lo defina por completo: "Descubres lo hermoso que es el mundo cuando empieza a perderlo. Espero que la gente no piense 'oh, tiene párkinson, se ha ido alguna parte donde ya no podemos encontrarle'. Todavía estoy aquí. Todavía sigo siendo yo".

Tratamientos contra la enfermedad

Para hacer frente a la enfermedad, el artista ha recurrido a diferentes tratamientos. En 2024 se sometió a una técnica conocida como estimulación cerebral profunda (DBS), que consiste en implantar electrodos en determinadas zonas del cerebro para modular la actividad neuronal mediante impulsos eléctricos. El procedimiento le proporcionó una mejoría importante de algunos síntomas, aunque no supone una curación ni detiene la progresión del párkinson. Su objetivo es ayudar a controlar determinadas manifestaciones de la enfermedad y mejorar la calidad de vida.

A este tratamiento se suma la medicación, cuyo ajuste requiere una vigilancia constante. El cantante explica que debe encontrar un equilibrio muy delicado entre los fármacos y la estimulación cerebral. Demasiada estimulación puede provocar movimientos involuntarios, mientras que una cantidad insuficiente puede afectar a la fluidez del pensamiento y del habla.

Nuevo disco en solitario

Harket tampoco renuncia a la música. De hecho, las dificultades que le imponen el párkinson han sido otro motivo para seguir creando. Su próximo álbum en solitario, 'Human Grace', supone su regreso discográfico después de doce años sin publicar un nuevo trabajo de estas características. El disco, que se publica esta semana, reúne canciones que el artista tenía guardadas y que ha podido recuperar con la ayuda de sus colaboradores. El propio vocalista define el álbum como una celebración de la vida y el amor. Respecto al futuro de A-ha, no se atreve a prometer nada. Una posible reunión o nuevos proyectos dependerán de las circunstancias y, sobre todo, de cómo evolucione su estado de salud.