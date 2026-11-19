Redacción Uppers 19 NOV 2026 - 11:43h.

Tracy Pollan ha reflexionado sobre cómo conviven con la enfermedad y qué les hace impulsa a seguir adelante

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Desde que Michael J. Fox recibió el diagnóstico de párkinson, en 1991, Tracy Pollan ha permanecido siempre a su lado. Apenas llevaban tres años casados cuando la enfermedad irrumpió en sus vidas y cambió por completo sus planes de futuro. Ella tenía 31 años y él acababa de cumplir 30. Más de tres décadas después, Tracy ha compartido una reflexión sobre cómo conviven con esta realidad y qué les permite seguir adelante.

Lo ha hecho durante la última gala benéfica de la fundación creada por su marido para impulsar la investigación del párkinson, A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's. Un encuentro muy especial para la familia, que acudió prácticamente al completo para respaldar la iniciativa del actor.

"Creo que simplemente hay que vivir el día a día. Hay que fijarse en lo que uno tiene delante y mantenerse en el momento presente. Y si el momento está bien, ahí es donde estás", aseguró en una conversación con la revista 'People'.

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Una filosofía que, lejos de significar que ignoren las dificultades, refleja la importancia de no vivir permanentemente pendientes de lo que pueda suceder mañana. El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y, en el caso de Michael J. Fox, ha ido dejando una huella cada vez más visible. Por eso, aprender a disfrutar de los pequeños momentos adquiere un valor especial.

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Pequeños placeres que mantienen unida a la pareja

Cuando le preguntaron qué cosas les hacen felices, Tracy contó que, aunque "tenemos gustos muy diferentes en cuanto a libros y a lo que vemos, a los dos siempre nos encanta disfrutar de una buena comida. Así que diría que nuestras comidas juntos nos hacen felices".

La pareja ha aprendido a encontrar espacios de normalidad en una convivencia marcada por la enfermedad. Después de casi cuatro décadas de matrimonio, siguen disfrutando de esos momentos compartidos que, en ocasiones, son los que más importan.

La actriz tampoco quiso transmitir una imagen edulcorada de lo que supone convivir con el párkinson. "Michael es muy optimista, lo cual es maravilloso y le ayuda mucho, pero también es fundamental entender que esto supone un desafío enorme. Es muy difícil para la familia, para los cuidadores y, por supuesto, para el paciente. No es fácil", se sinceró.

Una historia que comenzó antes de la enfermedad

Michael J. Fox y Tracy Pollan se conocieron en los años 80, cuando ambos trabajaban en la serie 'Enredos de familia'. La relación fue consolidándose hasta que contrajeron matrimonio en 1988. Ambos tienen cuatro hijos, Sam, de 37 años, y las gemelas Aquinnah y Schuyler, de 31, además de Esmé, de 25. La familia también ha sido un pilar fundamental para el intérprete, que siempre ha destacado el cariño y el respaldo que recibe de los suyos.

El actor ha hablado en varias ocasiones de la fortaleza de su mujer y de cómo su relación ha resistido el paso del tiempo y las dificultades. En una de sus reflexiones sobre aquellos primeros años, reconoció que Tracy podría haber decidido marcharse ante la perspectiva de lo que les esperaba, pero no lo hizo.

El protagonista de 'Regreso al futuro' sigue afrontando la enfermedad con la actitud positiva que tanto ha destacado su esposa. Su trayectoria, tanto delante de las cámaras como en su labor de concienciación, ha contribuido a dar visibilidad al párkinson y a cambiar la percepción social de quienes conviven con él.