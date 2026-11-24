Redacción Uppers 24 NOV 2026 - 14:00h.

La actriz combina ejercicios con pesas no especialmente sofisticados, pero que sí requieren técnica y esfuerzo

La discreta vida privada de Natalia Verbeke: de su relación con un jugador de rugby, padre de su hija, a sus dos grandes pasiones

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Natalia Verbeke atraviesa por un buen momento profesional. Acaba de estrenar la comedia romántica 'Citas: la película' y tiene varios proyectos pendientes para 2027 tanto en cine como en televisión. Y en lo personal también pasa por una etapa de gran estabilidad familiar y serenidad. A sus 51 años tiene claro que el entrenamiento de fuerza es la fórmula que a ella le permite sentirse bien física y mentalmente.

Una actividad que, tal y como recoge 'Telva', se ha convertido en una de las protagonistas de su rutina deportiva. "Es la que mejor me hace sentir y practico siempre que puedo", asegura.

Los vídeos de sus entrenamientos que comparte en sus redes sociales dejan ver que las pesas tienen un papel importante en sus sesiones. En ellas combina movimientos no especialmente sofisticados, pero que sí requieren técnica y esfuerzo.

Mancuernas, barra y abdominales

Entre ellos destacan las sentadillas con mancuernas, un ejercicio muy completo para trabajar cuádriceps y glúteos. También realiza peso muerto con barra, un movimiento que implica a los glúteos, los isquiotibiales y la musculatura de la espalda, además de exigir estabilidad en el tronco.

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Los brazos tampoco se quedan fuera. Natalia incorpora el curl de bíceps con mancuernas, un ejercicio clásico que consiste en flexionar los codos para levantar las pesas. Y reserva una parte de sus entrenamientos para el abdomen, con ejercicios sobre la esterilla que incluyen elevaciones y flexiones de piernas.

Es, por tanto, un trabajo bastante completo, en el que alterna ejercicios para el tren inferior, los brazos y la zona abdominal. Una manera de evitar que el entrenamiento se concentre exclusivamente en una parte del cuerpo.

La actriz ya contó en una entrevista con '¡Hola!' en 2024 que combinaba intervalos de cardio y fuerza, con un mínimo de tres días semanales, y que también había retomado el ballet. Una muestra de que le gusta variar las disciplinas y no quedarse con una única actividad.

El verdadero reto, encontrar tiempo

La protagonista de 'El otro lado de la cama' también reconoce que pisar el gimnasio no siempre es fácil de encajar en su vida cotidiana. "Hay días en que me cuesta ir al gym no porque no me apetezca sino porque he estado rodando todo el día y cuando llego a casa me siento culpable por ir a hacer gimnasia en lugar de dedicarle ese rato a Chiara (su hija)", contaba.

Su hija, nacida en 2017, es una prioridad en su vida y Verbeke reconoce que compaginar las obligaciones profesionales con la crianza no siempre permite disponer del tiempo que le gustaría para hacer ejercicio. En ese sentido, la actriz compartía un consejo que le había dado el entrenador Iñaki García y que le ayudó a cambiar su manera de plantearse el ejercicio: dedicar tiempo a una misma no significa dedicar menos amor a los hijos.

Una reflexión va más allá del gimnasio. Porque muchas mujeres conocen perfectamente esa sensación de tener que elegir entre las responsabilidades familiares y reservarse un pequeño espacio para ellas mismas. Y el mensaje de la actriz es precisamente que cuidarse también forma parte de ese equilibrio.