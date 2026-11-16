La película se basa en la miniserie homónima estrenada en el año 2015 que narra encuentros entre desconocidos

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La nueva película sobre relaciones de pareja basada en la serie de comedia romántica homónima 'Citas' muestra una versión actual del amor con muchas aplicaciones y virtualidad. Han cambiado muchas cosas en las relaciones sentimentales, pero la esencia sigue siendo la misma de siempre.

Basada en la actual Barcelona, 'Citas' reflexiona desde el humor sobre el amor contemporáneo. Natalia Verbeke, que interpreta a Mar en la película, se pronuncia sobre los secretos sobre las relaciones: "Lo que cuenta la película es que da igual que tu te empeñes o lo que pase, que cuando tiene que ser, el amor es".

Las infidelidades, los encuentros a ciegas o el amor a primera vista son algunos de los temas que trata este filme dirigido por Gemma Ferraté y producido por Pau Freixas. "Espero que el amor a primera vista no deje de existir", expresa Álvaro Mel, uno de los protagonistas de 'Citas'. Pero hay cosas que sí han cambiado, y Bertá Castañe, que representa a Bárbara Sánchez en la película, lo explica: "Siempre ha sido el hombre la figura que iba por delante y siento que ahora se está rompiendo un poco".

Redes sociales y relaciones románticas

En la misma línea, Christian Checa, explica que "el tema de las aplicaciones, de poder contactar con muchísimas personas, poder conectar e incluso poder hacer un filtro" han cambiado la forma de encontrar el amor. Las redes ayudan a mostrar lo mejor de cada uno "y eso siempre ha estado, pero ahora es enfermizo y es a nivel global. Con lo cual, de primeras hay una presentación que sabes que es una pantalla y el juego ahora es intentar sacar las capas y los filtros para ver quién está detrás", señala Javier Rey del reparto de 'Citas'.

Pero, una vez que se borran los filtros, "el problema llega al año y medio", señala Susana Abaitua sobre la parte menos romántica de las relaciones. "De repente dices, 'esto me pone nerviosa", exclama Susana, y ahí "es cuando cortas", añade Verbeke entre risas.