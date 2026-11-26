Los mayores de 55 años usan cada vez más la banca digital, las compras online y los servicios de ocio

La diferencia entre ayudar a tus hijos y renunciar a tu propia vida se vuelve borrosa a partir de los 50

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Hablar por WhatsApp o hacer una videollamada familiar sigue siendo una de las formas más reconocibles de utilizar el móvil. Pero para muchas personas que han superado los 50 años, internet también se ha convertido en una herramienta para gestionar cuentas, organizar viajes, hacer compras o aprender algo nuevo. La vida digital ya no se limita a mantener el contacto con los hijos.

Los datos muestran que este cambio es especialmente visible entre los mayores de 55 años. Según el VI Barómetro del Consumidor Sénior de Fundación Mapfre, difundido en 2026, el 89,5% de las personas de 55 a 64 años se conecta a internet diariamente o casi a diario, frente al 83,2% del año anterior. Entre los 65 y los 74 años, el porcentaje ha pasado del 65,1% al 75%.

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El banco, las noticias y las compras entran en la rutina

Una parte importante de estos usos tiene que ver con gestiones cotidianas. Revisar un movimiento bancario, consultar el saldo o hacer una transferencia desde el teléfono evita desplazamientos y permite realizar operaciones a distintas horas. Eso no significa que todo el mundo prefiera sustituir la atención presencial, pero la banca digital se ha incorporado a la rutina de muchos usuarios sénior.

El barómetro de Fundación Mapfre indica que, entre los séniores que utilizan herramientas digitales, el 43% realiza consultas bancarias varias veces a la semana. Es el mismo porcentaje que consume películas o series en plataformas de streaming con esa frecuencia. La actividad más habitual es informarse en medios digitales: lo hace varias veces a la semana el 57%.

Las aplicaciones de compras y reservas son otro ejemplo. Permiten comparar precios, buscar alojamientos, comprar entradas o reservar un viaje sin pasar por una oficina. Su utilización no elimina las tiendas tradicionales: el Observatorio Cetelem señala en su estudio de consumidores sénior de 2026 que la tienda online es el canal preferido por el 25% para sus compras, por detrás de las grandes cadenas y los comercios de barrio.

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Además, existen pagos con el móvil y servicios de transporte que amplían las posibilidades del teléfono. El mismo barómetro registra que el 20% de los séniores digitales paga mediante el móvil diariamente o casi a diario. El dato refleja un hábito frecuente en una parte del colectivo, no que todas las personas mayores hayan abandonado el efectivo.

Salud, aprendizaje y ocio más allá de los mensajes

La tecnología también puede facilitar gestiones sanitarias: pedir una cita, consultar resultados o acceder a determinados documentos a través de los servicios habilitados por cada comunidad autónoma. Estas herramientas no sustituyen la atención médica y su disponibilidad varía según el servicio sanitario, pero pueden reducir trámites y desplazamientos.

En el tiempo libre, internet permite seguir tutoriales y cursos, practicar idiomas, buscar recetas o aprender a utilizar un programa informático. Según Fundación Mapfre, el 6% de los séniores digitales consulta contenidos formativos de este tipo diariamente o casi a diario. Se trata de una frecuencia concreta: quienes los utilizan de forma ocasional no quedan reflejados en ese porcentaje.

También crece el interés por la inteligencia artificial. El barómetro recoge que un 44% de los mayores de 55 años ha utilizado en alguna ocasión herramientas de IA o asistentes digitales. Su utilidad puede ir desde formular preguntas hasta comprender un trámite, aunque conviene comprobar cualquier información importante en fuentes oficiales y no compartir datos personales sensibles.

Las redes sociales siguen teniendo presencia, pero no son la única puerta de entrada a internet: el 32% de los séniores digitales consulta o publica contenidos en ellas varias veces a la semana. Lo interesante es la variedad de usos, que van de la información y el entretenimiento a la organización de actividades y la participación en comunidades.

Una brecha que no desaparece y exige seguridad

No obstante, cumplir 50 años no define un comportamiento digital. Hay grandes diferencias entre quienes siguen trabajando, quienes están jubilados y quienes disponen de dispositivos, conexión o conocimientos suficientes. La misma investigación de Fundación Mapfre sitúa la conexión diaria o casi diaria en el 42,7% entre los 75 y los 84 años, por debajo de las franjas más jóvenes.

El reto no consiste simplemente en instalar más aplicaciones, sino en utilizarlas con confianza. El Banco de España recomienda desconfiar de mensajes que exigen transferencias inmediatas o anuncian bloqueos de cuentas: antes de realizar operaciones, conviene acceder directamente a la aplicación oficial del banco y comprobar el destinatario.

Para muchas personas, esta autonomía digital permite resolver asuntos sin pedir ayuda a familiares. La verdadera novedad no es que los mayores sepan enviar mensajes, sino que cada vez más utilizan internet para decidir, organizar y gestionar distintos aspectos de su vida. Sin olvidar que mantener alternativas presenciales sigue siendo importante para quienes no pueden o no quieren realizar todos sus trámites en una pantalla.