Inés Gutiérrez 14 NOV 2026 - 20:00h.

Los padres quieren lo mejor para sus hijos y eso a veces hace que renuncien a sus propios sueños y objetivos

Tus hijos no piensan como tú: el choque silencioso que empieza a los 45

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MadridCon el paso del tiempo, las cosas cambian y cambian también las relaciones. Lo que parece completamente necesario cuando los hijos son pequeños no es lo mismo que funciona una vez que se hacen mayores y no siempre es sencillo darse cuenta a tiempo. Los padres quieren lo mejor para sus hijos, buscan protegerles y que su vida sea lo más confortable posible, pero por el camino corren el riesgo de que su propia vida quede en espera.

Hay una gran diferencia entre ayudar a tus hijos y renunciar a tu propia vida, pero no siempre somos capaces de verla hasta que ya es tarde. Esto puede hacer que la relación entre los padres y sus hijos adultos se resienta e incluso se resquebraje a causa de los problemas que esto genera. Sentir que renuncias a tu vida puede provocar resentimientos, sobre todo si la otra parte no reacciona de la forma en la que sus padres esperan.

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Por eso es clave aprender a relacionarse con los hijos adultos sin que eso suceda, acompañando, pero no poniendo la vida de los padres en pausa, esperando el momento de poder vivir su propia vida, porque es probable que eso nunca suceda si nadie acaba con esta dinámica.

La diferencia entre ayudar a tus hijos y renunciar a tu propia vida se vuelve borrosa a partir de los 50

Tras muchos años siendo el único responsable de las decisiones tomadas, es complicado saber cuándo ha llegado el momento de dejar que sean los hijos quienes tomen las suyas propias, incluso cuando sabemos que no son las más adecuadas. Forma parte del proceso de convertirse en adultos, dejar que se equivoquen. Llega un momento en el que lo mejor es dejar que vuelen libres, ofrecer apoyo, pero sin ser los responsables de lo que sucede. Hacer esto es aceptar su autonomía y es clave para no sacrificar el bienestar propio.

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Esta es la teoría que todo el mundo conoce, pero a la hora de la verdad no siempre resulta sencillo establecer los límites necesarios para que la propia vida no quede encadenada a la de ellos. La ayuda otorgada voluntariamente pasa a ser una obligación y el bienestar de los padres pasa a un segundo plano.

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Esto puede suceder en el plano económico, no son pocos los padres que dejan de irse de vacaciones para poder seguir apoyando económicamente a sus hijos, o que conducen un coche que es demasiado viejo porque el nuevo les corresponde a ellos. También puede pasar con su tiempo, haciéndose cargo de los nietos y renunciando a cualquier posible plan que pudiera surgirles, también renunciando a su tiempo libre. Ayudar es una gran idea, pero es importante hacerlo con límites que todo el mundo respete; la comunicación se convierte en la mejor herramienta para evitar que la situación fracture la relación.

A menudo es complicado para los padres dejar que sus hijos vuelen solos porque no quieren que lo pasen mal, pero también porque no quieren que puedan cometer los mismos errores que ellos mismos cometieron. También pueden sentir que el 'fracaso' de su hijo como fracaso propio, un reflejo de todas las cosas que se han hecho mal durante su educación. En ocasiones, sucede porque ser padres ha sido su propósito durante tanto tiempo que, una vez que los hijos son adultos, encuentran que les falta un propósito.

Los padres deben aceptar que con el paso del tiempo su rol ha cambiado, en lugar de guiar, les toca acompañar, es importante entender que necesitan experimentar las consecuencias de sus decisiones para crecer. Ellos deben tomar sus decisiones y no siempre sus elecciones coincidirán con las expectativas de sus padres. Los padres deben entender que no es necesario que asuman responsabilidades que ya no corresponden, ahora es el momento de establecer límites y, sobre todo, dedicar tiempo y atención a su propio bienestar.

Una buena manera de aprender a dejar de hacerse cargo de tareas que ya no corresponden es ser consciente de cuáles son estas. Es habitual que algunos padres le llenen la nevera a sus hijos, que se hagan cargo de algunos de sus gastos o que les resuelvan algunos trámites. Esa ya no es su responsabilidad y ser consciente de ello es el primer paso para dejar de hacerlo. Ayudar no es lo mismo que resolver, se puede estar presente y ofrecer apoyo emocional sin interferir en exceso.

Establecer los límites y hacérselos saber a los hijos es también fundamental, así como hacerlo de una manera clara y respetuosa. Lo mejor es hacerlo en un momento de calma y no durante un conflicto. Si se consigue mantener una buena comunicación, que sea fluida, se logrará fomentar un ambiente de confianza en el que compartirán lo que desean. Un cambio de roles que no siempre es sencillo de aceptar, pero que es necesario para que cada uno tenga su vida y nadie tenga que renunciar a ella por el otro.