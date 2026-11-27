Redacción Uppers 27 NOV 2026 - 12:43h.

La experta en menopausia defiende que cumplir años debería dar más libertad a las mujeres, no obligarlas a aceptar que vivir peor es inevitable

Marimer Pérez y las tres cosas que ha aprendido gracias a su propia menopausia: “Un punto de inflexión"

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A los 50 y pico una mujer ya no está para tonterías. Para aguantar por compromiso, pedir permiso para opinar o conformarse con lo que no le hace bien. Una tiene edad para decir no, para poner límites, para elegir mejor dónde gasta su energía. También para no resignarse a dormir mal, perder fuerza o tener relaciones sexuales dolorosas y escuchar, encima, que "es lo que toca". Cumplir años debería darnos más libertad, no obligarnos a aceptar que vivir peor es inevitable.

En ese sentido, la ginecóloga y obstetra Marimer Pérez lleva tiempo poniendo el foco en la necesidad de hablar de la menopausia sin tabúes, sin dramatismos y, sobre todo, sin restar importancia a lo que sienten las mujeres. En un reciente post de Instagram plantea cinco mensajes que las mujeres de más de 50 deberían dejar de escuchar. Y que convendría desterrar de las consultas, de las conversaciones cotidianas y de nuestra propia cabeza.

Es normal, es la edad

Bien puede ser la respuesta que más mujeres han escuchado cuando acuden a consulta por insomnio, cansancio, sofocos, irritabilidad, falta de deseo sexual, sequedad vaginal o cambios físicos que no terminan de entender.

Sí, el envejecimiento y los cambios hormonales forman parte de la vida. Pero que un síntoma sea frecuente durante la perimenopausia o la menopausia no significa que haya que soportarlo sin más. Y mucho menos que no merezca atención. Hay que escuchar, valorar qué está pasando y buscar alternativas para mejorar. Normalizar la menopausia no debería confundirse con normalizar el sufrimiento.

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Que nos preocupen más las arrugas que la pérdida de masa muscular

Nos hemos acostumbrado a medir el paso del tiempo en la cara. La arruga que aparece junto a los ojos, la flacidez, las manchas, el cuello que ya no es el de antes. Y mientras tanto hay una cuestión mucho más importante para nuestra salud futura a la que no siempre prestamos la atención que merece, la pérdida de masa muscular.

En la mediana edad el entrenamiento de fuerza, una alimentación adecuada y la suficiente proteína se convierten en una prioridad. No solo por la fuerza o por cómo nos vemos, también por nuestra autonomía, nuestro equilibrio, nuestra salud metabólica y nuestra capacidad para seguir haciendo aquello que nos gusta sin depender de nadie.

Que nos vendan la menopausia como el principio del fin

El relato que cuenta la menopausia desde la pérdida viene de muy lejos. Se acabó la fertilidad, se acabó la juventud, empieza el deterioro. Y así una etapa fisiológica de la vida se convierte en una especia de despedida anticipada. Y no, cumplir 50 no significa desaparecer del mapa. Ni dejar de tener proyectos, ganas, ambiciones, deseo, curiosidad o capacidad para disfrutar.

Que una mujer tenga miedo de preguntar por la terapia hormonal

Todavía hoy la terapia hormonal de la menopausia sigue rodeada de dudas, temor e información contradictoria. Hay mujeres que ni siquiera se atreven a plantear la pregunta en consulta, preocupadas por los posibles riesgos o por la sensación de estar haciendo algo que no deberían.

Pero informarse sobre ella no obliga a tomarla. Simplemente permite conocer las opciones disponibles para decidir con criterio. La terapia hormonal puede aliviar síntomas como los sofocos y los sudores nocturnos y, en determinadas circunstancias, otros problemas asociados a la menopausia. No todas las mujeres son candidatas ni la necesitan, pero tampoco deberían descartarla por miedo o prejuicios.

Que una mujer termine pensando que lo que le pasa no tiene solución

Puede que esta sea la más dañina de todas. Porque cuando una mujer lleva meses o años sintiéndose mal y recibe una y otra vez respuestas que minimizan sus síntomas, puede acabar creyendo que no hay nada que hacer. Que dormir mal es inevitable. Que el dolor durante el sexo es algo que toca asumir. Que sentirse agotada, triste o desconectada de sí misma forma parte de hacerse mayor. Y esa resignación es lo que hay que combatir.

Hay tratamientos, recursos y profesionales que pueden ayudar a abordar muchos de los síntomas de la menopausia. A veces la solución pasa por la terapia hormonal; otras, por tratamientos locales, cambios en los hábitos, ejercicio, fisioterapia del suelo pélvico, apoyo psicológico o una combinación de distintas estrategias.