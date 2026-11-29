Guillermo García 29 NOV 2026 - 09:00h.

José Antonio Muñoz sigue patinando y compitiendo a los 73 años, además de ser la gran referencia del monopatín en nuestro país

Esteban Velarde, skater a los 50: "Deslizarse sobre la vida sigue siendo increíble"

Compartir







Hay una cita atribuida al legendario skater Jay Adams que dice que no dejas de patinar porque te ves viejo, sino que te haces viejo cuando dejas de patinar. Si existe una persona en España que encarne a la perfección esta máxima, ese es José Antonio Muñoz, conocido como Doc Caribbean en el mundo del skate. Un planeta en el que es leyenda.

Con 73 años a sus espaldas, este pionero e icono de la cultura urbana sigue subiéndose a la tabla cada semana. Mientras muchos de sus coetáneos disfrutan de una jubilación apacible e inactiva, él continúa enfrentándose al asfalto, desafiando las leyes de la física y de la biología.

PUEDE INTERESARTE Tony Hawk supera el reto del vaso de leche en skate a sus 52 años

Nacido en 1953, la infancia y adolescencia de Doc transcurrieron en una España donde la cultura del monopatín sencillamente no existía. "Yo nací en el 53, tengo 73 años ahora, sigo patinando, pero cuando yo nací no existía el skate", recuerda, antes de rememorar cómo nace su amor por las ruedas y sus primeros pasos con el monopatín. “Quien me vicia es mi padre, que patinaba en El Retiro de joven. Luego, en verano, íbamos al País Vasco y me aficioné al surf. Ahí fue donde ví mi primera tabla de skate, en una tienda pequeña en Biarritz”.

El dinero le impidió comprarse aquella primera tabla. Lo hizo años después, a finales de los 60, cuando adquirió una Sancheski. Sin embargo, la auténtica revolución técnica y cultural tardaría aún unos años en cruzar el Océano Atlántico,cuando en 1973 viajó a Estados Unidos para cursar estudios universitarios. Aquel periplo americano le abrió definitivamente los ojos a una tabla que terminaría convirtiendo en su modo de vida.

“El primer día que estoy en la residencia, cuando bajo, me encuentro un chava que pasa por delante de mí con un monopatín que no hacía ruido que giraba de la leche y me queda acojonado. Fui corriendo detrás de él para preguntarle dónde lo había comprado y me dijo la tienda. Mi padre me había dado dinero para comer y cenar, porque tenía pagado el desayuno y el alojamiento, y sin decirle nada, me gasté toda la pasta en dos patines que todavía conservo”, recuerda entre risas. “Comía lo que cogía en los bufés de las universidades”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Seat Manta y un negocio que dura ya 51 años

Aquella experiencia y sus contactos le llevan a convertirse en la primera gran referencia del skate en España. “Yo introduzco el patín en España y funciona muy bien”, recalca Doc Caribbean, que vuelve atrás en el tiempo. A los años en los que vendía componentes y tablas en el maletero de su Seat 133.

“Me convierto no ya en un Top Manta, sino un Seat Manta. Íbamos a patinar a Nuevos Ministerios y los padres me veían y me preguntaban si podía conseguirles esto o aquello y empecé a hacer pedidos a Estados Unidos. Era caro porque los hacía por avión, pero en una semana los tenía”. Ese fue el germen de lo que vino después para Caribbean, que pasó del maletero del coche a un rincón en una tienda en el centro (Cimarra Sports) a montar su propia comercio en la calle Columela en el año 75. Un comercio que, aunque ha cambiado de calle, hoy sigue siendo lugar de peregrinación para cientos de skaters españoles.

A pesar del enfado de su padre por no ejercer la abogacía, José Antonio siguió con su idea y mantuvo la tienda contra viento y marea. Cinco décadas en las que se las ha visto de todos los colores: “Hemos pasado varias épocas y he tenido dos crisis fuertes. La primera con la Guerra del Golfo y la segunda, la pandemia, cuando estuve a punto de cerrar. Luego vino la post pandemia y fue muy buena, porque la gente tenía una pasta que no había gastado”. Fue una de sus mejores épocas, pero nada como “los años 80. De mediados de los 80 hasta los 90 hice mucho dinero. Vendía tablas cada día a 30.000 pesetas. Eso son épocas comerciales que no volverán nunca”.

Seguir patinando (y compitiendo) a los 70

Pero Doc Caribbean, que debe su nombre a su parecido físico con el personaje de Doc Brown en ‘Regreso al Futuro’ y a su deseo de poner un nombre playero a su tienda, es mucho más que un comercial del patín. Es una leyenda sobre ruedas que no perdona un sólo domingo o festivo para ponerse el casco y las protecciones y patinar por el Parque del Oeste.

“Dentro de las modalidades del skate hago muchos slalom. Y sigo participando en competencias europeas. Soy ahora el mayor en el circuito europeo,pero ya no hay forma de pillar a nadie. Hace 20 años, sí, estaba entre los 15 primeros. Ahora estoy entre los 15 primeros, pero por la cola”, ríe al analizar su ‘nueva’ forma de competir.

El no pelear por los primeros puestos de las competiciones no le frena para seguir patinando. Bueno, ni eso ni lo que opinen los demás: “Alguna gente me dice cuando voy por la calle que soy un poco mayorcito. Bueno, me da igual, yo ni les contesto. Me da lo mismo”. También le pasa cuando va a algún torneo. “La gente me ve esperando para tirarme por la cuesta y lo ve raro”.

Naturalmente, el paso de los años exige una mayor prudencia física. El propio paso del tiempo introduce factores que antes no existían en la juventud: "Patinando solo en calle ya tienes esa sensación de miedo, de decir, ‘me voy a caer’". Sin embargo, haciendo un balance global de su dilatada trayectoria de caídas y baches sobre el asfalto, desmonta falsos mitos asociados a la peligrosidad del monopatín. De hecho, enfatiza que las lesiones graves que ha presenciado a lo largo de los años en sus compañeros de vida han tenido un origen muy distinto: "Hay muchas más lesiones jugando al fútbol que patinando".

Cuestionado sobre los motivos que le impulsan a seguir sobre la tabla septuagenario, la respuesta brota de inmediato: "Libertad. Una sensación de tranquilidad, de que se van los problemas". Para él, el movimiento sutil de balanceo entre cono y cono en el Parque del Oeste de Madrid le ofrece una reconexión vital difícil de igualar en otras disciplinas deportivas. "A quien no ha patinado nunca y luego llega a patinar, normalmente no lo suele dejar", asegura.

A lo largo de los años ha presenciado cómo el skate pasaba de ser calificado como un simple "juguetito" o una corriente contracultural rebelde a alcanzar el estatus de deporte olímpico. Frente al debate generado entre los skaters más tradicionalistas respecto al reconocimiento institucional, Doc muestra una postura clara y pragmática: "Hay dos tipos de conceptos de skate. Hay skaters muy puristas que consideran que el skate no tiene que estar en las olimpiadas, por ejemplo. Las olimpiadas son las que necesitan del skate. El skate no necesita las olimpiadas". En su opinión, la cita olímpica ha servido como un potente escaparate para democratizar la disciplina y propulsar enormemente el patinaje femenino. Un paso más en una revolución que él introdujo en España.

Doc Caribbean encarna el triunfo de la perseverancia y el amor por una afición. Su periplo vital demuestra que la juventud no es simplemente una cuestión cronológica descrita por un documento de identidad, sino una actitud mental que se cultiva día a día sobre una tabla de madera.