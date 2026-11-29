Defiende además que el placer no caduca a los 50 ni con la menopausia

Gillian Anderson se declara pansexual a los 58: en qué consiste

Compartir







Gillian Anderson no suele andarse con rodeos en los asuntos que le interesan, y el deseo femenino lleva años ocupando el centro de su conversación pública. Su planteamiento más reciente avanza por capas, como quien desmonta una idea heredada: hablar del hecho de que las mujeres “tienen deseo y tienen deseos” no solo resulta “aceptable”, sino que obliga a admitir que “tienen necesidades”.

Reconoce también que “a lo largo de la historia ha habido dificultades en ese terreno”, sobre todo en lo que se refiere al placer y a aceptar que las mujeres lo desean, y que pueden existir “bloqueos” o “complejidades derivadas de su historia”. Su conclusión, eso sí, es inequívoca: merecen, “a pesar de todo”, que eso se explore y se ponga de relieve “para que haya menos vergüenza en torno a la conversación, porque es la vergüenza en torno a la conversación lo que la mantiene en la sombra”.

De la consulta de ficción a las cartas reales

El origen de esa convicción tiene nombre de personaje. En Sex Education, Anderson interpretó a Jean Milburn, una terapeuta sexual, y aquella rutina de hablar de sexo ante la cámara le reveló algo de sí misma. “Al interpretar a Jean, al convertirse el sexo en un tema habitual, me di cuenta de que yo no sentía vergüenza al respecto”, explicó en 2025. Lo que descubrió, en cambio, fue cuánta seguía existiendo a su alrededor.

Para preparar el papel había leído Mi jardín secreto, la recopilación de fantasías sexuales anónimas que Nancy Friday publicó en 1973. De esa lectura nació Quiero (Want, 2024), un libro construido con el mismo método. Anderson lanzó una llamada en Instagram dirigida a cualquier mujer, “no importa si tienes 18 u 80 años”, y la editorial recibió 1.118 cartas anónimas, de las que 174 acabaron en el volumen, incluida una escrita por la propia actriz.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El hallazgo que más la desconcertó no estuvo en la audacia de las fantasías, sino en su envoltorio emocional: “Me sorprendió la cantidad de vergüenza que hay actualmente”, admitió entonces, antes de añadir una frase que resume su postura: “Sé por experiencia que cuando estás congelada por la vergüenza, experimentar placer es muy difícil”.

Más cartas, la misma sombra

El 10 de septiembre de 2026 se lanzó en el Reino Unido More, la continuación, publicada de nuevo por Bloomsbury. Sus cartas proceden de más de cincuenta países y de mujeres de entre dieciocho y ochenta años, y la descripción de la editorial presenta a Anderson invitando a dejar “la vergüenza y el miedo en la puerta”. Al presentarlo, Anderson describió las cartas recibidas como textos “llenos de tanta vergüenza, autocrítica y anhelo”, aunque también recordó que muchas resultaban alegres y divertidas, y evocó el testimonio de una mujer de 73 años que se declaraba virgen. La pregunta que propone a sus lectoras desplaza el foco hacia dentro: “¿De qué manera soy cómplice de no obtener lo que digo que quiero?”.

Esa interrogación conecta con una dificultad que Anderson observa en las parejas estables. Muchas personas, sostuvo en 2025, siguen sin saber plantear peticiones tan sencillas como “¿Podemos tomarnos diez minutos más para que yo pueda disfrutar de verdad de este momento?”, en parte por miedo a que el otro se sienta juzgado. La vergüenza, en su diagnóstico, no solo silencia los deseos ante los demás, sino también la negociación más íntima.

Una frontera que no se cierra a los cincuenta

Para aquellas que han dejado atrás el medio siglo, el discurso de Anderson tiene una vertiente específica. La actriz, que cumplió 58 años en agosto, ha lamentado que muchas mujeres temen que, a partir de cierta edad, dejarán de resultar deseables o de sentir deseo con la llegada de la menopausia. Frente a ese temor, defiende que la perimenopausia y la menopausia son “casi una nueva frontera”, insiste en que “la vida no termina a los 50” y asegura que existe “todo un mundo nuevo de placer” por explorar. Ella misma se describe hoy tan adulta y satisfecha como nunca se había sentido.

La coherencia de su posición se remonta, al menos, a 2023, cuando afirmó que el placer “es un derecho” y que no es “trivial” ni “frívolo”, y explicó que sus proyectos buscaban animar a las mujeres a desprenderse de “la vergüenza, la culpa, los mensajes negativos” que lo rodean. Tres años y dos libros después, a esa defensa del placer como derecho se ha sumado la insistencia en la conversación como condición para ejercerlo.