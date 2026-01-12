Redacción Euskadi 12 ENE 2026 - 04:30h.

Alertan de que en el País Vasco, 116 muertes fueron atribuibles al dióxido de nitrógeno en 2023

Hallan 'químicos eternos' en la sangre de niños de dos comarcas guipuzcoanas: "Están en el agua y en el aire"

Compartir







BilbaoBilbao ha mejorado la calidad del aire que en dos años ha bajado 4 g/m3, así en 2023 la media fue de 29 g/m3 y en 2025 de 25 g/m3. Sin embargo, la “mejora sustancial” no es suficiente para que la capital vizcaína abandone el ‘top’ de ciudades españolas más contaminantes. De hecho, la asociación ecologista ‘Ekologistak Martxan’ señala a Bilbao como una de las 10 urbes con la media anual de dióxido de nitrógeno (NO2) más altas.

La afirmación de los ecologistas se basa en los datos de la estación de medición de calidad del aire de María Díaz de Haro. Bilbao cerró 2025 con una media de 25 g/m3, cinco puntos por encima del nuevo límite legal que se sitúa en 20 g/m3. El dato es preocupante, aunque resulta esperanzador si se tiene en cuenta que, en los dos últimos años, se ha reducido desde 29 a 25 g/m3, es decir cuatro puntos.

PUEDE INTERESARTE Uno de cada ocho ingresos por causas neurológicas está relacionado con la contaminación atmosférica

Desde la asociación ecologista advierten, sin embargo, de que las razones del descenso no se deban tanto a una mejora real de la calidad del aire de Bilbao como al hecho, de que la estación de medición se halle ubicada en una zona donde se han llevado a cabo obras de peatonalización. De ahí que exijan que estas estaciones de control se sitúen en todas las ciudades en puntos en los que se refleje de forma fidedigna la calidad del aire que respiran sus ciudadanos.

Reducir los coches en las ciudades

Ekologistak Martxan insiste en la importancia de reducir la circulación de automóviles por las ciudades y advierte de que en 2023, 4.110 muertes producidas en España fueron atribuibles al NO2, de las cuales 116 se dieron en Euskadi.

Desde que se pusiera en marcha la Zona de Bajas Emisiones en Bilbao, de media al día acceden 49.306 vehículos a la ZBE, un 8% menos de coches de los que entraban entre junio y septiembre de 2024. Los vehículos sin distintivo se han reducido drásticamente al 2’5% en septiembre de 2025. Los de etiqueta B también han disminuido del 34% al 13’2%. Desde el 16 de junio de 2025, los vehículos con etiqueta B no pueden circular por esta zona acotada del centro de la villa, salvo para aparcar en parkings de rotación señalizados con el logo de la ZBE o acogerse a alguna excepción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El nuevo año ha comenzado en la capital vizcaína con el fin de la moratoria a los vehículos sin etiqueta en la Zona de Bajas Emisiones. Así, desde el pasado 31 de diciembre, la mayoría de los coches con categoría ambiental A ya no pueden acceder al centro de Bilbao, salvo excepciones concretas. Los vehículos con distintivo 0, Eco y C no tienen restricciones.

Excepciones en Bilbao

Los vehículos que no tengan distintivo ambiental o tengan etiqueta B podrán acceder a la ZBE bilbaína en los siguientes supuestos:

Vehículos de personas residentes empadronadas en la ZBE antes del 15 de junio de 2024

en la ZBE Vehículos que transporten a personas con movilidad reducida

Vehículos históricos

Ciclomotores de menos de 50 cc y velocidad máxima de 45 km/h

de menos de 50 cc y velocidad máxima de 45 km/h Vehículos de emergencias y servicios esenciales

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, hasta el año 2030 podrán circular libremente: