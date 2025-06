Maitena Berrueco 04 JUN 2025 - 14:44h.

El profesional se ha cogido una baja por motivos de salud mental tras lo ocurrido

Un pediatra de Cruces amonestado por acompañar a una niña terminal de cuatro años fuera de su horario laboral

Compartir







BilbaoJesús, Julio, Lara y Leticia, son los dos pediatras y las dos enfermeras que conforman, actualmente, el equipo de profesionales sanitarios que ofrecen atención paliativa en la fase final de la vida, en el hospital vizcaíno de Cruces. Así lo hicieron hace unos días, acompañando en a una niña de solo cuatro años en fase terminal, en su domicilio. Aquel gesto les valió ser “llamados al orden” por sus superiores, un toque de atención que ha generado perplejidad a los propios afectados, “porque, aunque no nos han abierto expediente, sí nos pidieron explicaciones y no entendemos qué les ha molestado tanto, esta vez”. Una sensación que se ha extendido al resto de la sociedad cuando esta semana se ha hecho público. Tras el revuelo, Osakidetza rectifica.

Lo sucedido ha sido la gota que ha colmado el vaso de este médico que se muestra “dolido” y al que todo lo vivido le ha abocado “a parar”: “Desde antes de ayer, tengo la baja médica, no me importa decirlo, por cuestiones de salud mental”.

Tal ha sido el escándalo, que el propio consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, salía al paso para anunciar que Osakidetza va a ampliar los cuidados paliativos a menores en casos complejos y fuera de horario. Una rectificación que Etxaniz recibe con gratitud, “no pasa nada, bienvenido sea poder rectificar”, “si esto se consigue y se empieza a mejorar la estructura, yo doy por bien empleado, lo que he pasado”.

"La muerte no entiende de horarios ni de festivos"

Además, el pediatra admite que desde que el lunes se hizo pública la amonestación, que recibieron por usar el vehículo de paliativos fuera de su horario laboral mientras acompañaban en el final de la vida a una niña de cuatro años, ha recibo un aluvión de muestras de apoyo, “me emociono” porque “cientos parece mucho, pero familias, asociaciones, grupos profesionales, compañeros, gente a la que acompañamos hace 10 años en el tramo final de la vida de un familiar me han llamado y me han pedido que no cejáramos en la lucha”.

Tras 13 años dedicados a dar atención paliativa en la fase final de la vida, Jesús Sánchez Etxaniz sabe de sobra que “la muerte no entiende de horarios ni de festivos, viene cuando viene, y muchas veces de madrugada”. Por eso, aunque admite que “desde el principio nos dijeron que nuestro horario era de 08.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes” y que “fuera de esto no estábamos cubiertos”, ellos optaron “en equipo”, por ofrecer esa atención paliativa fuera del horario "bajo nuestra responsabilidad, porque era lo mejor para los padres, para la familia".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Etxaniz insiste en que tanto el hospital como el servicio vasco de salud “lo sabían”, pero “miraban para otro lado". “La dirección del hospital ha sabido donde estábamos porque se lo hemos comunicado y hemos utilizado el coche que es el que usamos por las mañanas, no entendemos bien si lo utilizamos a las 10 de la mañana, no lo podemos usar cuando vamos a un domicilio de tarde o de noche”.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.