Redacción Euskadi 26 JUN 2025 - 17:12h.

Las familias afectadas aseguran que no se les ha detallado la manera en que se va a ampliar el servicio

El pediatra "llamado al orden" por acompañar a una niña de 4 años terminal: "Me emociono"

Compartir







BilbaoUn mes después de que la sanidad vasca amonestara a un pediatra por atender a una niña terminal en su domicilio fuera de su horario laboral, un padre afectado reúne firmas, movido por "la incomprensión" y con el objetivo de exigir la asistencia paliativa a niños 24/7, "no solo en Vizcaya, también a los niños de Guipúzcoa y Álava".

Una familia vasca ha reunido 21.670 firmas en poco más de 20 días, a través de la plataforma change.org, para exigir al Gerente del Hospital Universitario de Cruces que “realice todas las gestiones necesarias para implementar los recursos necesarios y así la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos Domiciliarios pueda dar una asistencia paliativa 24/7 a los niños y niñas que la precisen”.

A pesar de que Osakidetza anunció que garantizaría atención paliativa a menores 24 horas, siete días a la semana, los afectados aseguran que no se les ha detallado cómo se va a llevar a cabo. Ramón Ugarte, pediatra de Atención Primaria en Álava, en la comisión del Parlamento Vasco, aseguró que "el problema es que no hay pediatras".

Tras la petición se encuentra Juan María Sánchez, padre de Enara, una niña de siete años con una enfermedad grave y de otra hija, ya fallecida. Esta misma semana, esa solicitud apoyada por esa ingente cantidad de rúbricas ha sido tramitada en el Gobierno Vasco, en concreto, en el Registro de Osakidetza.

"Llamado al orden"

A principios de este mes de junio, la noticia de que la sanidad vasca había “llamado al orden” a un pediatra por cuidar de una niña de cuatro años en el final de su vida, fuera del horario laboral, conmocionaba a buena parte de la sociedad vasca. El impacto porque la respuesta ante el humano gesto de Jesús Sánchez Etxaniz, referente en Cuidados Paliativos Pediátricos, fuera una amonestación llevó a Osakidetza a rectificar y garantizar atención paliativa a menores 24/7.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A pesar de aquel anuncio, los días han ido pasando y los afectados denuncian que no se ha concretado la ampliación del servicio. En este contexto, la petición iniciada a principios de mes por Juan María Sánchez sigue vigente y familias afectadas, como la suya, no piensan cejar en su empeño de lograr que los niños y niñas en fase terminal puedan recibir asistencia en sus hogares durante la fase final de sus vidas.

“La muerte en los niños no entiende de horarios” y no es “ético permitir que una familia pidiera ir a su casa para morir en su hogar, en vez del hospital, y luego dejarles sin esa asistencia el resto de las horas”, denunciaba Jesús que, junto a Julio, Lara y Leticia, pediatra y dos enfermeras, fueron “llamados al orden” por "estar en la calle, con los recursos del hospital" a unas horas para las que no tenemos permiso, mientras acompañaban en los últimos momentos de su vida a una pequeña de cuatro años y a su familia.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.