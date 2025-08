Redacción Euskadi 04 AGO 2025 - 10:06h.

La casa rural Abatetxe, de más de 300 años de antigüedad, es un nuevo modelo de vida sostenible

Hay una casa rural en Guipúzcoa, País Vasco, que no está conectada a ningún servicio público: ni al agua del ayuntamiento, ni a la electricidad, ni a la línea telefónica. No obstante, eso no quiere decir que no ofrezca ningún servicio.

A simple vista, la casa rural Abatetxe puede parecer una más, pero el caserío, de más de 300 años de antigüedad, es en realidad un nuevo modelo de vida sostenible.

“Está totalmente desconectada de cualquier servicio. Aquí no llega ningún cable ni ninguna tubería”, explica su propietario Matteo Cantu.

La casa funciona con energías renovables

La casa funciona con energías renovables. La “caldera funciona con pellets y leña" y “el agua que utilizamos en la casa viene de un manantial. Llega a la casa por gravedad, entonces no utilizamos ningún tipo de bomba y la controlamos, hacemos unas analíticas muy a menudo para verificar que esa agua sea potable y esté bien”, explica Cantu.

La casa mantiene todas las comodidades al alcance de sus huéspedes, porque “no hace falta volver a la Edad Media o renunciar a algo”.

Y tiene un plan B en caso de que el sistema habitual falle. “Hay un generador de emergencia. Funciona con gasolina. En automático arranca para que no se vaya la luz en casa”, señala Cantu.