Wembley homenajea a Diogo Jota y André Silva antes de la Community Shield

Los jugadores portugueses Diogo Jota y André Silva, fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora, recibieron un emotivo recuerdo en el estadio londinense de Wembley antes de la final de la Community Shield, la Supercopa inglesa, entre el Liverpool, equipo al que pertenecía Jota, y el Crystal Palace. Fueron homenajeados con la colocación de coronas de flores sobre el césped y un periodo de silencio antes del saque inicial.

Los aficionados 'reds' rindieron tributo a los dos hermanos con una entusiasta interpretación del tema 'You'll Never Walk Alone' mientras se colocaban coronas de flores sobre el césped en su honor, enarbolando una pancarta blanca en la que se leía 'Diogo J' y en la que aparecía la imagen del delantero y su número 20.

El exjugador del Liverpool Ian Rush; el presidente del Crystal Palace, Steve Parish; y la presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), Debbie Hewitt, depositaron las coronas de flores en el campo mientras los seguidores de ambos clubes expresaban su respeto con una ovación en pie al tiempo que se proyectaban en las pantallas gigantes del estadio las imágenes de los hermanos fallecidos.

Slot: "El fallecimiento de Diogo ha tenido un gran impacto"

El momento de silencio fue interrumpido por una minoría de aficionados del Palace, lo que provocó una fuerte respuesta en el otro extremo del campo, así como de otros seguidores del Palace, que intentaron acallar a quienes no respetaban el homenaje.

El técnico del Liverpool, Arne Slot, declaró este pasado jueves que se sentía inmensamente orgulloso de cómo sus campeones de la Premier League habían afrontado la tragedia. "Este verano ha sido difícil para todas las personas relacionadas con el club. El fallecimiento de Diogo Jota tuvo un gran impacto en todos nosotros y es algo que todavía estamos asimilando", indicó.

"No podemos imaginar el dolor por el que está pasando la familia de Diogo, su mujer, sus hijos y sus amigos, y el club seguirá dándoles todo el apoyo que pueda en el futuro. El fallecimiento de Diogo ha tenido un gran impacto en todos nosotros, pero ha sido importante el amor y el cariño mostrado por el mundo del fútbol, y en particular, por supuesto, de la comunidad del Liverpool FC", añadió.

En este sentido, destacó también "la fuerza y el coraje" de sus futbolistas. "Se han encontrado en una de las situaciones más difíciles imaginables, pero la forma en que se han unido y se han comportado, dentro y fuera del campo, es un mérito de ellos. No podíamos pedirles más, y estoy muy orgulloso de todos ellos. Siempre llevaremos a Diogo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, allá donde vayamos", finalizó.