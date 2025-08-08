En las redes sociales han sido numerosas las muestras de cariño y dolor por el fallecimiento del periodista

Muere a los 53 años Jorge Costa, director deportivo del Oporto y campeón de Europa en 2004, tras sufrir un ataque al corazón en la ciudad deportiva

Compartir







MadridEl periodista deportivo conocido en el mundo del fútbol como ‘Manolete’, Manuel Esteban Fernández, ha fallecido en Madrid a los 68 años después de años padeciendo Parkinson.

‘Manolete’ empezó su trabajo en la agencia EFE, pero la mayor parte de su carrera la desarrolló en la cadena Ser que combinaba con el diario As y Marca. El periodista estaba a cargo de las noticias de Atlético de Madrid, equipo del que era un gran seguidor, además

PUEDE INTERESARTE Matan de un disparo al actor Adam Turck por intentar ayudar a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja

Los compañeros del mundo del fútbol y los equipos españoles han mostrado su pesar ante la triste noticia con la que se han levantado este viernes.

En las redes sociales han sido numerosas las muestras de cariño y dolor por el fallecimiento del periodista, recordado por todos con gran cariño quienes en su totalidad destacan lo "buena persona" que era.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco