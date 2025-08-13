Maitena Berrueco 13 AGO 2025 - 06:00h.

Artzentales corta el suministro de agua, entre las 20.00 y las 07.00 horas

La ola de calor que mantiene en alerta a 13 comunidades autónomas

Compartir







BilbaoEn plena ola de calor hay un municipio vasco en el que el agua empieza a escasear, la situación ha llegado al punto en el que “el nivel de consumo de agua sobrepasa la capacidad de los sistemas de abastecimiento” y el ayuntamiento ha decidido tomar una medida drástica: cortar el suministro de agua desde las 20.00 horas hasta las 07.00. “Ayer fuimos a coger bidones de agua como locos”, admite Reyes, vecina de Artzentales.

La medida entró en vigor este mismo lunes y se mantendrá vigente hasta nueva orden. Los 700 vecinos censados en este municipio vizcaíno asumen con resignación estos cortes con los que se pretende “facilitar la recarga de los depósitos municipales durante el día para garantizar el suministro esencial durante la noche”.

PUEDE INTERESARTE La sequía vacía el embalse de Portodemouros y deja al descubierto las ruinas de una aldea sumergida

El Ayuntamiento, a través de una nota, explica que la decisión se ha tomado debido “a la ola de calor que estamos padeciendo durante el presente mes de agosto” y “ante la insuficiente llegada de agua a los manantiales para llenar los depósitos que abastecen a los distintos barrios”. En este sentido, el alcalde, Iosu Udaeta hace un llamamiento a la colaboración de los ciudadanos.

En la localidad pocos recuerdan una medida semejante y mucho menos un mes de agosto tan tórrido como el actual. “Creo que para hoy la previsión apuntaba a 42-44 grados, que aquí no ha habido nunca”, asegura una vecina. “Todos los veranos hace calor, pero tantos días como este año, yo no recuerdo”, admite Ángel, otro de los residentes.

Durante este pasado lunes 11, Osakidetza atendió a 15 personas, a consecuencia de las altas temperaturas registradas en Euskadi, de las que 13 fueron trasladadas en ambulancias al hospital o a centros de salud.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Euskadi en alerta naranja

Ante la extensión de la Alerta Naranja por calor al conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi para este martes 12 de agosto, Salud Pública del Gobierno Vasco reitera la conveniencia de seguir las recomendaciones sanitarias para evitar que las altas temperaturas afecten a la salud de la población.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Medidas especialmente importantes en el caso de menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores. Se recomienda, contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día. Beber agua y líquidos de manera frecuente, sin esperar a tener sed; evitar consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, porque favorecen la deshidratación; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor y evitar las comidas grasas y demasiado abundantes, puesto que dificultan la adaptación al calor.

Recomendaciones al aire libre

Evitar la exposición solar en las horas centrales del día. No exponer nunca directamente al sol a bebés de menos de 6 meses.

Protegerse del sol mediante sombrero, gafas de sol y protector solar.

Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

Evitar realizar actividad física intensa en episodios de altas temperaturas, y sobre todo durante las horas de más calor.

En caso de realizar travesías o senderismo, consultar la predicción meteorológica y asegurar la provisión suficiente de agua.

Consultar con el personal sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y estén relacionados con las altas temperaturas (debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, desmayo…).

Recomendaciones en casa e interiores