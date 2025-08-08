Yolanda Menadas 08 AGO 2025 - 13:42h.

No se esperan lluvias significativas en los próximos días y las temperaturas seguirán siendo elevadas, lo que acelerará la evaporación de agua

La Xunta de Galicia activa la situación de prealerta por escasez de agua en una veintena de municipios de A Coruña y Pontevedra

A CoruñaEs posible pasear por las calles de la aldea de O Marquesado, que desapareció hace más de medio siglo. Las ruinas, anegadas desde la construcción del embalse de Portodemouros para aprovechamiento hidroeléctrico, han vuelto a la luz. Casas semiderruidas, muros cubiertos de musgo, molinos y hasta los restos del viejo cementerio emergen ahora sobre el barro agrietado.

La sequía ha vaciado el embalse hasta niveles mínimos. Con apenas un 39% de su capacidad, el descenso del agua ha sacado a la superficie este núcleo fantasma. El año pasado, por estas fechas, la reserva estaba al 52% y la media de la última década ronda el 71%.

Portodemouros no es un caso aislado. La falta de precipitaciones está dejando bajo mínimos a otros embalses gallegos y del resto de España, comprometiendo el abastecimiento agrícola, industrial e incluso doméstico en algunas zonas. Según la red Galicia-Costa, el embalse de Vilagarcía aún tiene menos caudal, está al 35%.

La previsión tampoco ayuda: no se esperan lluvias significativas en los próximos días, y las temperaturas seguirán siendo elevadas, lo que acelerará la evaporación y agravará la escasez de agua.

Un atractivo inesperado

Mientras tanto, vecinos y curiosos se acercan para contemplar este paisaje insólito. La oportunidad de caminar entre lo que fueron calles, patios y huertas es tan única como efímera. Cada piedra cuenta una historia de desarraigo y memoria, recordando que estas paredes fueron hogar antes de quedar sumergidas por el progreso hidráulico.

Aunque lo que hoy es un atractivo inesperado para visitantes es también un síntoma preocupante de un problema que no deja de crecer: embalses bajo mínimos y un horizonte meteorológico que no augura alivio.

El resto de embalses gallegos tienen mejores cifras

Los demás manejan cifras mucho más positivas: Touro 95 %, Vilasenín 73 %, Vilagudín 100 %, Barrié de la Maza 76 %, Santa Uxía 87 %, Fervenza 68 %, Eume 78 %, Ribeira 74 %, Río Covo 82 %, Beche 83 %, Baiona 63 %, Pontillón 99 %, Zamáns 80 %, Cecebre 87 %, Caldas de Reis 83 %, Forcadas 89 % y Eiras 81 %.