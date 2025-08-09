Las temperaturas llegarán a 40 grados en muchos puntos del país por la ola de calor, que deja avisos por tormentas en cinco comunidades

Sanidad elabora un mapa de alerta de riesgo por calor para la salud: especial amenaza en el centro y norte peninsular

Las altas temperaturas debido a la quinta ola de calor más larga desde que hay registros mantienen en aviso este sábado a trece comunidades autónomas, con termómetros que podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados, también en puntos del archipiélago canario, donde la isla de Gran Canaria aparece en rojo.

En esta última, las zonas afectadas son las cumbres, el este, sur y oeste de la isla, donde, según el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe riego extremo de altas temperaturas (40 grados). Las mínimas apenas bajan de los 28-30 grados.

El resto de las islas aparecen en naranja, donde el riesgo es menor pero también importante. Así, se espera una subida de los termómetros, que alcanzarán los 37-39 grados en diversos puntos del archipiélago.

Ocho comunidades, en alerta naranja

En el mapa peninsular aparecen ocho comunidades autónomas en naranja por riesgo importante de altas temperaturas: Andalucía (Córdoba y Jaén), Aragón (Huesca y Zaragoza), Castilla y León (Ávila y Zamora), Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Guadalajara y Toledo), Cataluña (Lleida), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Galicia (Ourense y Pontevedra) y Comunidad de Madrid (sierra, zona metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste).

El aviso se activa a partir de las 13:00 horas y dura hasta las 21:00 horas. Por ejemplo, en la campiña cordobesa los termómetros marcarán los 40 grados, al igual que en el Valle del Guadalquivir de Jaén o en el Valle del Guadiana en Ciudad Real.

En el Pirineo oscense también se notará el calor, con máximas de hasta 38 grados, y en la Sierra de Madrid, donde la previsión es que los termómetros marquen 37 grados. En Miño de Ourense y Valdeorras se llegará a los 39 grados, mientras que en Miño de Pontevedra se alcanzarán los 37.

En amarillo aparecen puntos de Navarra, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana. Aunque menor, el calor seguirá siguiendo protagonista en estas regiones, sobre todo en la Ribera del Ebro de Navarra y de La Rioja, donde se llegarán a los 38 grados centígrados.

Altas temperaturas desde primera hora

El excesivo calor se ha empezado a notar desde primera hora de la mañana o ya desde la madrugada en las zonas que aparecen hoy en aviso tanto en Canarias como en la península. De este modo, la estación meteorológica de Agaete-Suerte Alta (Las Palmas) marcaba 34,6 grados a la 1:10, mientras que la de Tejeda, en la misma provincia, llegaba a los 33,3 a las 9:30 horas.

Una temperatura parecida señalaban las estaciones de El Ejido (32,4 grados) y del aeropuerto de Almería (33,3 grados) en torno a las 10/10:30 de la mañana. Este viernes, la máxima se registró en Candeleda, en Ávila, con 42,3 grados a las 17:50 horas, seguida de Arganda del Rey, en Madrid, con 41,8 grados a las 16:50 horas.

Además de por altas temperaturas, el mapa de avisos peninsular de este sábado también incluye alertas en amarillo por tormentas en zonas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y La Rioja.

Asimismo, hay avisos por riesgo de lluvias en puntos de las comunidades aragonesa y catalana. En el Pirineo oscense, por ejemplo, se prevé una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado y posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

Fuerteventura cierra instalaciones y los campos de entrenamiento para perros

El Cabildo de Fuerteventura ha informado que, debido a la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN) ante la declaración de situación de alerta por temperaturas máximas, permanecerán cerradas las instalaciones de Castillo de Lara, Aula de la Naturaleza y Parque-merendero 'Casa de Felipito', dependientes del Cabildo, así como los campos de entrenamiento para perros de caza actualmente en funcionamiento.

Estas instalaciones, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa, estarán cerradas hasta la desactivación del plan, que se encuentra en fase de preemergencia desde las 00.00 horas de este sábado, 9 de agosto, y hasta la finalización de la situación de alerta máxima declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Todo ello porque se prevén posibles temperaturas superiores a entre 35 y 40 grados en zonas del interior de Fuerteventura.

Asimismo, hasta la desactivación del PEIN se suspenden también todos los eventos de pública concurrencia y las actividades organizadas por el Cabildo de Fuerteventura en espacios abiertos o en las instalaciones que no reúnan las condiciones de climatización adecuadas entre las 09.00 y las 21.00 horas, durante toda la vigencia de la activación del PEIN.

Desde la corporación insular se agradece la colaboración ciudadana en la toma de las precauciones pertinentes y se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias: