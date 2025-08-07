Yolanda Menadas 07 AGO 2025 - 02:00h.

Los vecinos reconocen que los cortes y las limitaciones no son nuevos: “Esto pasa cada año, lo que pasa es que ahora multan”

Ares, A Coruña, pide a sus vecinos que ahorren agua: duchas de cinco minutos y lavadoras sólo entre semana

PontevedraLa ola de calor ha obligado a, al menos, una decena de concellos gallegos a tomar medidas contra el consumo excesivo de agua: se ha vetado el baldeo de calles, el riego particular con agua corriente, la limpieza de coches o el llenado de piscinas. Y anuncian que incumplir estas normas, supondrá una multa.

Uno de ellos es Covelo, al sur de Pontevedra, con 2.500 vecinos censados, la población en verano aumenta considerablemente. Allí el ayuntamiento prevé sanciones de 50 a 500 euros para los que actúen de forma irresponsable. La medida ha cogido a muchos por sorpresa, aunque reconocen que los cortes y las limitaciones no son nuevos: “Esto pasa cada año, lo que pasa es que ahora multan”, comenta una vecina.

El Ayuntamiento ha publicado un bando advirtiendo de que se prohíbe el uso de agua potable para fines no esenciales. Y aunque a la mayoría de vecinos les parece bien, hay malestar: “Pagan justos por pecadores”, resume uno de ellos. La sensación es que se castiga ahora a todos por lo que algunos llevan haciendo tiempo: “Hay huertos que están verdes como nunca, gente con sistemas de regadío, piscinas llenas... Y otros no usamos ni una gota”, lamenta otro residente.

Se medirá con el contador de los consumidores

Para controlar el nivel de gasto de agua, por ejemplo, se procederá a medirla con contadores. Y si se detectan despilfarros, se cortará el suministro temporalmente. “Hay casas que ni siquiera tienen contador, ¿cómo los van a multar?”, cuestionan. Y lo que más repiten es que las medidas llegan tarde. “No se puede actuar cuando ya casi no queda agua, esto hay que prevenirlo antes”, insisten.

En cuanto al impacto del calor, la percepción no es unánime. Algunos aseguran que esta ola ha sido decisiva: “Nunca habíamos visto los campos así de secos”, aseguran. Y aunque llueva poco, ya hay quien cuenta los días para que caiga algo del cielo.

Las normas se repiten en varios concellos

Otros concellos que también están tomando medidas son Paderne, en A Coruña, donde insisten que “no se debe malgastar un bien tan preciado”. En la zona de Barbanza varios municipios están tirando de la estación de tratamiento de Padrón porque los recursos municipales no cubren la alta demanda del verano.

En varios municipios ourensanos, hay limitaciones desde principios de verano. Y desde ayer, A Mezquita, por ejemplo, corta el suministro de agua en la aldea de Chaguazoso desde medianoche hasta las ocho de la mañana.

También toman medidas las ciudades

La ciudad de Pontevedra también ha aprobado un protocolo que incluye recomendaciones a los vecinos, empresas y servicios municipales ante la caída del caudal del Lérez. Actualmente, está por debajo de 1,82 metros cúbicos por segundo (el umbral para decretar la prealerta por sequía) y no se prevén lluvias.