Redacción Euskadi 11 JUL 2025 - 12:49h.

El Ayuntamiento explica que ha sido una "decisión unánime" por unas fiestas "más igualitarias"

BilbaoArrigorriaga calienta motores para celebrar las Madalenas, del 18 al 25 de julio. Sin embargo, este año las fiestas de este municipio vizcaíno han llegado precedidas por la polémica. La razón es que del cartel de actos festivos, este año, se ha caído la orquesta Vulkano, que llevaba tres años consecutivos actuando en la localidad, y el argumento para cancelar su presencia ha sido que “estas orquestas hipersexualizan a las mujeres”.

Es decir, que tenderían a sexualizar las actitudes, expresiones, posturas, formas de vestir y de hablar, de las mujeres, poniendo en valor los atributos físicos como los más importantes en las mujeres, más allá de cualquier otra cualidad.

La concejala de Política Social y Política feminista de Arrigorriaga, Joana Etxeberria Simarro, respondía en un pleno municipal a una pregunta del PNV, en relación con la baja de Vulkano del cartel de fiestas, que había sido “una decisión unánime”.

Esta localidad vizcaína no quiere a esta orquesta en sus fiestas, pero sí estarán en otras localidades de Vizcaya este mismo mes de julio, en concreto, actuarán en Santurtzi y en Ermua.

Celebraciones "más igualitarias y respetuosas"

Esta semana, ante los 'dimes y diretes' que esta decisión estaba provocando entre los vecinos, el consistorio mediante una nota explicaba que la decisión ha sido fruto de un proceso de reflexión, impulsado hace unos meses por la propia institución municipal y la Comisión de Fiestas, para “repensar el modelo actual de las fiestas de Madalenas y avanzar hacia unas celebraciones más igualitarias y respetuosas”.

Así, los cambios introducidos en la oferta festiva, con la supresión de la actuación de Vulkano a la cabeza, se han tomado para “fomentar una participación igualitaria en un ocio plural y basado en el respeto” y que “estas decisiones forman parte de una apuesta clara por la igualdad”. Aunque aseguran ser conscientes de que los cambios hayan generado “dudas” entre los vecinos.

Con Vulkano fuera de las actuaciones musicales para festejar las Madalenas 2025. Los conciertos que conforman el cartel festivo serán los siguientes. El viernes 18 de julio, actuarán Puro Relajo, DJ Alex eta Mitxel, Akerbeltz y en el recinto de Txosnas estarán Brigade Loko, Brigada Suicida y DJ Kimo. Un día más tarde, el turno será para Kairos, Dupla, Süne y Dj Pipi, en las txosnas. El domingo, actuarán Beranduegi y Dj Hamahiru; el jueves 24, The Hottubes, Dj Blessive y en las txosnas: Labra, Mrs.Klams y Nonahi; Korrontzi cierra las fiestas de 2025, el viernes 25.

Desde la Orquesta Vulkano no han querido pronunciarse "para no entrar en la pol émica y porque no queremos que se malinterprete nada". No estarán en Arrigorriaga, pero este mes de julio tienen cerradas otras dos actuaciones en Vizcaya: el sábado 19, en Santurtzi y el próximo 24 de julio, en Ermua.