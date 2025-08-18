La mujer le puso un cuchillo en el cuello al hombre en dos ocasiones delante del hijo de ambos

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha detenido esta madrugada a una pareja que se ha agredido mutuamente en un domicilio de la capital alavesa durante una discusión, en la que la mujer le puso un cuchillo de cocina en el cuello al hombre en dos ocasiones.

La Guardia Urbana ha trasladado en un comunicado que los hechos ocurrieron a las 00.30 horas cuando una patrulla fue requerida por la central de operaciones porque, al parecer, había una fuerte discusión en un domicilio.

A su llegada, un varón con poco conocimiento del castellano les hizo entender que había sido amenazado con un cuchillo. Los agentes fueron invitados a entrar en el domicilio, donde el hombre les mostró dos cuchillos de cocina.

En la vivienda se encontraban dos personas más, la mujer del varón y el hijo de ambos, que hizo las labores de traducción y que había sido testigo de los hechos. Al parecer, la pareja se había agredido mutuamente y la mujer le había puesto un cuchillo en el cuello al hombre en dos ocasiones. Por dichos motivos, ambos fueron detenidos.