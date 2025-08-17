Catorce detenidos en la primera noche de la Semana Grande de Bilbao

Siete fueron dentro del recinto festivo: tres por hurtos, uno por violencia de género, uno por violencia doméstica, uno contra el orden público y otro por tocamientos a dos mujeres

BilbaoCatorce personas han sido detenidas durante la primera noche de fiestas de Bilbao, entre ellos, dos por violencia de género, uno por violencia machista y otro por tocamiento a dos mujeres, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

La Policía Municipal de la capital vizcaína ha practicado catorce detenciones en la primera noche en la que se estrenaba la Aste Nagusia, siete en el recinto festivo y otros siete fuera de él.

Tocamientos a mujeres

En la zona del recinto festivo, tres arrestos fueron por hurtos, uno por violencia de género, uno por violencia doméstica, uno contra el orden público y un último por tocamientos a dos mujeres.

Fuera del recinto festivo, tres de los detenidos habrían cometido robos, uno violencia de género, uno había causado daños en cuadros eléctricos municipales, otro fue arrestado por estafa tras no abonar lo consumido en un restaurante, y otro por quebrantamiento de medidas cautelares.