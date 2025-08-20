Europa Press Redacción Euskadi 20 AGO 2025 - 10:32h.

Un médico ha certificado el fallecimiento de la menor, mientras que el resto de ocupantes del vehículo van a ser trasladados al hospital Donostia

En el vehículo en el que viajaba una familia francesa se ha salido de la vía

Una menor ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas, todas integrantes de una misma familia, este miércoles en una salida de calzada del vehículo en el que viajaban en la autopista AP-1, a la altura de Soraluze (Gipuzkoa), en el interior del túnel de Eitza. El tráfico sentido Irún se ha cortado y se desvía por la salida de Bergara sur hacia la carretera GI-627.

El siniestro ha ocurrido a las 06.15 horas, cuando un vehículo con matrícula francesa se ha salido de la calzada en el interior del túnel de Eitza, sentido Irún. Los cinco ocupantes del coche se encontraban heridos por lo que se ha movilizado los servicios de emergencia, Bomberos, ambulancias y patrullas de la Ertzaintza, tanto de la Unidad de Tráfico, como de la demarcación de Deba Urola.

El túnel ha quedado cortado en dirección a Éibar

En el lugar del accidente, un médico ha certificado el fallecimiento de la menor, mientras que el resto de ocupantes del vehículo van a ser trasladados al hospital Donostia, tras haber sido atendidos en las ambulancias que han acudido al lugar.

Desde el primer momento, la Ertzaintza y Bidegi han procedido al corte de la circulación en el túnel, en Soraluze, sentido Éibar. Se han señalizado las retenciones y se ha desviado el tráfico desde la salida de Bergara sur hacia la carretera comarcal GI-627. La Ertzaintza en Gipuzkoa ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

