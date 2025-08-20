Redacción Euskadi 20 AGO 2025 - 16:08h.

ELA denuncia que llevan años reclamando uniformes adecuados para trabajar con calor

Riesgos laborales de trabajar en plena ola de calor

Vitoria-GasteizA más de 40 grados en la calle, los trabajadores de emergencias de Álava denuncian que han soportado esa misma temperatura y más, dentro de las ambulancias en las que acuden a prestar servicios sanitarios. Lo peor es que, en plena ola de calor, lo han hecho, según dicen, con uniformes inadecuados: manga larga y botas.

A principios del pasado mes de julio, el sindicato ELA advertía que los trabajadores de emergencias no contaban con los uniformes apropiados para trabajar cuando las temperaturas se disparan durante los meses estivales. La reclamación de los técnicos venía de atrás, ya que, según el sindicato, llevan años pidiendo ropa adecuada para el calor como manga corta o viseras.

Durante la ola de calor que ha azotado Euskadi estos últimos días y que ya ha empezado a remitir, las condiciones extremas en las que desarrollan su jornada laboral quienes trabajan al aire libre como agricultores, trabajadores de la construcción, quienes se encargan de la limpieza de las calles o los riders, se convirtió en noticia. Sin embargo, nada se dijo de los trabajadores de emergencias que desarrollan la mayor parte de su jornada laboral al raso para prestar atención sanitaria en el lugar del incidente y durante el traslado a centros hospitalarios.

En Álava el mercurio superó en algunos puntos los 40 grados y esa fue la temperatura que tuvieron que soportar en las ambulancias quienes trabajan en el servicio de emergencias, con polos de manga larga y botas de soldador. Desde ELA denuncian que la reclamación se viene repitiendo desde hace tiempo y lamentan la falta de respuesta del Servicio Vasco de Salud. Osakidetza.