El auge del lujo inmobiliario dispara los precios: "España reúne características únicas para inversores”

'La mirada crítica' habla con Juan Cruz. periodista económico de 'El País', sobre el precio de la vivienda

La emancipación juvenil sigue en mínimos: los jóvenes tienen que destinar más del 90% de su salario para vivir en solitario

La manera de vender una vivienda ha cambiado mucho desde los años 80 hasta ahora. En la actualidad, se venden a todo lujo. Hemos pasado de las clásicas visitas a los pisos y los grandes carteles colgados en las fachadas de los edificios a tener las ofertas en redes sociales, con precios no aptos para todos los bolsillos en zonas exclusivas de Madrid, como por ejemplo un alquiler por 5.500 euros al mes o la compra de una casa por 1.700.000 euros. Los precios se han multiplicado respecto a los de hace 40 años.

Las provincias en las que se concentran este tipo de viviendas son Barcelona, Girona, Madrid, Baleares, Málaga y Alicante, que además son zonas con gran concentración de población.

'La mirada crítica' ha abordado este tema con Juan Cruz, periodista económico de 'El País': "Las viviendas de lujo se están viendo muy incrementadas. Esa subida se debe a no residentes en España, gente que viene a comprar pisos porque son activos financieros, que los adquieren para venderlos más caros. España se está convirtiendo en un lugar que reúne una serie de características muy buenas para ciertos inversores, sobre todo latinoamericanos, en lugares ‘prime’ como el barrio de Salamanca de Madrid."

Juan Cruz, periodista económico: "El turismo está subiendo mucho y eso reduce la oferta de vivienda"

Además, explica la situación a la que se enfrentan los jóvenes ante el mercado de la vivienda: "Esto conjuga mal con el problema que están teniendo los jóvenes, que ven unos sueldos cada vez más ajustados mientras suben los precios de la electricidad, la comida... Eso les obliga a optar por alquileres menos asequibles. Además, el turismo está subiendo mucho y eso reduce la oferta de vivienda."

Concluye definiendo el problema que tenemos en España: "El problema que tenemos en España es que desde hace 15 años no se construye vivienda, por lo que tenemos más demanda que oferta de pisos."