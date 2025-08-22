Maitena Berrueco 22 AGO 2025 - 04:00h.

El quiosco de la calle Prado recuperará la actividad como punto informativo cultural

Vitoria-GasteizReinventarse o morir. El quiosco de la calle Prado de Vitoria, tras más de siete años cerrado, se había convertido en uno de esos elementos urbanos que languidecen a la vista pública.

Cubierta de grafitis, la caseta de estilo neoclásico, que en su día fue un punto de venta de prensa diaria y revistas, parecía abocada a desaparecer. Pero, no. Su propietario, el Ayuntamiento, ha decidido darle una segunda vida.

Así, la próxima vez que el quiosco vuelva a levantar la persiana, no será para vender periódicos y revistas, sino como un punto informativo de la oferta cultural de Vitoria. La Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea recuperará la actividad en el quiosco reconvertido en un punto que aglutinará la información de la oferta cultural pública y privada de la ciudad, siendo la cultura uno de los principales elementos tractores para revitalizar el centro.

Su estética neoclásica sumada a su estratégica ubicación, en plena entrada a la zona del Ensanche de la capital alavesa, en la confluencia de la calle Prado y Becerro de Bengoa, “con un elevado tránsito peatonal” han sido las bazas de este quiosco para sortear el olvido y el abandono, y tener la oportunidad de renacer con una nueva finalidad.

Reciclaje

"La iniciativa pretende incorporar paneles e imágenes que destaquen los puntos fuertes a nivel cultural" que tiene la ciudad, explica Borja Rodríguez, presidente de la sociedad Ensanche 21.

El proyecto 'Eco-distrito Emprendedor' tiene como objetivo la revitalización socioeconómica y urbanística del distrito centro de la ciudad. El Ensanche del siglo XIX de Vitoria-Gasteiz, impulsando la implantación de actividades ligadas al eco-diseño y la eco-innovación, en un escenario de rehabilitación y regeneración de su trama urbana. Esta innovadora iniciativa cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.