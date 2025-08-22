Redacción Euskadi 22 AGO 2025 - 07:00h.

La muerte de un joven en 2022 impulsó el inicio del fin de algunos de los 34 pasos a nivel que tiene el pueblo

El hombre arrollado por un tren en Agurain era Josu Alday, un sacerdote de 81 años, "muy conocido"

BilbaoLos 8.400 vecinos de la localidad vizcaína de Zalla conviven a diario con 34 peligrosos pasos a nivel que condicionan su movilidad. El pueblo con más pasos a nivel del país es, además, uno de los puntos negros de la red ferroviaria española. Hace tres años, la localidad vizcaína sufría la impactante perdida de una joven de solo 17 años, arrollada por el tren en uno de esos 34 pasos a nivel.

La muerte de Olatz, aquel mes de mayo de 2022, impulsó el inicio del fin de algunos de esos pasos a nivel, en concreto de 12 de ellos. Claro, que ‘las cosas en palacio van despacio’, y ha sido ahora cuando Adif ha adjudicado la redacción del proyecto para la reordenación de la red ferroviaria que pretende borrar del mapa esos pasos y liberar más de un kilómetro de vías por el centro urbano.

Adif ha adjudicado, por 1,4 millones de euros, la redacción del proyecto para la reordenación de la red ferroviaria de ancho métrico en Zalla (Vizcaya), que permitirá suprimir 12 pasos a nivel, incrementar la permeabilidad de la infraestructura y minimizar la posibilidad de inundaciones en el municipio, de acuerdo con el estudio informativo aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Un nuevo apeadero en Aranguren

El proyecto que se redactará tendrá que desarrollar, tras un análisis previo de soluciones constructivas, una variante ferroviaria que conectará las líneas Bilbao-Balmaseda y Santander-Bilbao, liberando más de un kilómetro de vías por el centro urbano y suprimiendo los pasos a nivel. De forma complementaria, se construirá un nuevo apeadero en Aranguren, que sustituirá al actual.

Además, el proyecto comprenderá actuaciones sobre dos puentes ferroviarios que salvan el río Cadagua, en las proximidades del apeadero de Aranguren. Uno de ellos se desmantelará, mientras que el otro verá ampliado su espacio entre pilas para aumentar su capacidad hidráulica, contemplando las mejoras en el cauce previstas por la Agencia Vasca del Agua (URA).

Estas operaciones se realizarán de forma coordinada con la URA, que también realiza actuaciones de defensa contra inundaciones en la zona, concretamente desde el meandro situado a la altura de la playa de vías de la estación de Aranguren hasta la zona comercial del barrio de Baular.

La redacción de este proyecto, así como la posterior ejecución de las obras por parte de Adif, se enmarca en el protocolo suscrito por el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Zalla.