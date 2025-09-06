Redacción Euskadi Agencia EFE 06 SEP 2025 - 18:47h.

El chico de 19 años, afincado en Bilbao, está presuntamente vinculado a un grupo internacional de ciberestafas

Para hacer creíble su precaria situación de dinero, el investigado usó fotografías de un supuesto bufete

San SebastiánUn joven ha sido investigado por presuntamente estafar 40.000 euros a través de un método de engaño a un vecino de Éibar (Guipúzcoa). El chico de 19 años, afincado en Bilbao, fingió ser una mujer francesa.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, tiene antecedentes por otros delitos similares y de robo con fuerza e incluso se le vincula con un grupo internacional criminal dedicado a ciberestafas.

La víctima perdió en solo dos meses esa gran cantidad de dinero tras caer en la trampa del individuo. Comenzó en redes sociales, donde haciéndose pasar por otra persona solicitaba ayuda económica.

En concreto, pedía miles de euros para pagar unas supuestas tasas relacionadas con el cobro de una herencia millonaria ubicada en Marruecos. Incluso utilizó imágenes de un bufete para simular que había un notario detrás del tema.

Emitidas órdenes europeas de investigación

Igualmente, el investigado reforzó la historia con fotografías de un frigorífico vacío y mensajes en los que aseguraba estar en una situación económica precaria.

En el transcurso de la investigación, que aún continúa abierta, se han emitido varias órdenes europeas para investigar, así como distintas comisiones rogatorias internacionales dirigidas a países del entorno atlántico, báltico y africano.

Donde se encuentran radicadas las cuentas receptoras de los beneficios ilícitos, con el objetivo de desmontar esta estructura delictiva. Las diligencias practicadas hasta el momento han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Éibar.