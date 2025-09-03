Los acusado contactaban por teléfono a las víctimas, suplantando a entidades bancarias para obtener datos y claves de seguridad

Detenidos dos amigos en Elche que eran usados como 'mulas' financieras: uno de ellos denunció el uso de sus cuentas por terceros

AlicanteAgentes de la Guardia Civil han detenido en la provincia de Alicante a siete personas y ha investigado a otras tres acusadas de integrar un grupo criminal que presuntamente ha cometido estafas bancarias, valoradas en más de 100.000 euros, a un total de 42 víctimas de diferentes provincias de España mediante la técnica del 'vishing'. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La organización supuestamente empleaba técnicas de suplantación de bancos para obtener datos y claves de seguridad. Las estafas han afectado a víctimas en Alicante, Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Baleares y Ceuta.

La operación se inició en enero de 2024 tras detectarse diversas denuncias en la provincia de Alicante. Los acusados presuntamente contactaban por teléfono a las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de estas.

Bajo la apariencia de asistencia técnica, al parecer convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con estos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos días.

El estudio y análisis de las denuncias permitió determinar que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían cometido en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta.

En una primera fase de la investigación, los agentes identificaron una red de 'mulas' encargadas de retirar o mover el dinero obtenido fraudulentamente y constataron que algunas de estas personas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad de forma puntual para garantizar la extracción y entrega del efectivo.

Detenciones y registros

En diciembre de 2024, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa. Este operativo culminó con la detención de tres personas que presuntamente se dedicaban a la captación y control de 'mulas'. Además, fueron arrestadas tres 'mulas' y se investigó a otras tres.

Posteriormente, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras intervenidas permitió reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al presunto líder de la trama, localizado en el municipio de Benferri, donde se realizó un registro en su vivienda y fue detenido. Esta acción permitió intervenir diverso material informático para su posterior análisis y estudio.

Los arrestados, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que decretó la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos.