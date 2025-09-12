Redacción Euskadi 12 SEP 2025 - 13:56h.

La medida, de ser aprobada, se aplicaría a lo largo del próximo año

BilbaoEsta semana, el Congreso ampliaba hasta las 17 semanas el permiso de nacimiento y cuidado, más dos semanas de permiso parental retribuido hasta los 8 años, para nacidos a partir de agosto de 2024. En total, 19 semanas retribuidas a las familias para atender a los hijos pequeños.

El Gobierno Vasco fue pionero al poner sobre la mesa, ya en 2024, medidas como la posibilidad de una ampliación del permiso parental por nacimiento hasta las 24 semanas. Una propuesta que se haría efectiva en 2028. La que parece más inmediata es la posibilidad de añadir una semana extra a las 19 de permiso ya aprobadas en el conjunto del Estado. El Gobierno Vasco sigue apostando porque 2026, en la Comunidad Autónoma Vasca, ese permiso se amplíe una semana más, es decir, hasta las 20 semanas. Así han cambiado en menos de dos décadas los permisos parentales.

Hirukide, la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi, ya advirtió a principios de verano de que el Gobierno Vasco "ha iniciado la tramitación de un decreto que espera tener listo a finales de año" con el que "se ampliará al menos hasta las 18 semanas los permisos de paternidad y maternidad desde 2026". El objetivo del Ejecutivo es llegar a las 24 semanas de forma progresiva.

Así quedan los permisos

La aprobación de esta ampliación aún no se ha llevado a cabo, aunque a Euskadi le gustaría que los progenitores vascos pudieran disfrutar de esas 20 semanas ya el próximo año. Más adelante, la idea sería ampliar el permiso parental hasta las 24 semanas, tal y como anunció el Gobierno Vasco ya el pasado año.

A la espera de que el País Vasco añada esa semana extra, el permiso parental de nacimiento y cuidado se aplicará así: seis semanas ininterrumpidas y obligatorias tras el parto; 11 semanas siguientes, a lo largo del primer año y dos semanas más retribuidas con carácter retroactivo desde agosto de 2024 que podrán disfrutarse hasta que el hijo cumpla los ocho años. Además de dos semanas, por lactancia. El trabajador deberá comunicar a la empresa su decisión de acogerse a este derecho con una antelación mínima de 15 días.