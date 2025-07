Familias con hijos nacidos antes del 2 de agosto de 2024 denuncia que el nuevo permiso de dos semanas les deja fuera de la retroactividad

De los dos días retribuidos en 2007 a las 17 semanas para cada progenitor: así ha evolucionado el permiso parental

Compartir







Los nuevos permisos parentales aprobados por el Gobierno de coalición han dejado un sabor agridulce entre las familias que esperaban esta medida para mejorar la conciliación laboral y familiar. Satisfechas por este avance, critican, no obstante, las limitaciones de estos y denuncian que la escasa retroactividad de uno de los nuevos derechos vulnera el espíritu de la directiva europea que los ampara.

PUEDE INTERESARTE Los detalles del acuerdo de permisos retribuidos por nacimiento y cuidados

Firmas para eliminar la retroactividad

Ya son varias las iniciativas puestas en marcha para pedir que el Congreso cambie el redactado de la ley para que la retroactividad del permiso de dos semanas retribuidas para cuidado de hijos menores de 8 años se amplíe a todas las familias y no solo para aquellas que tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024.

Una de estas iniciativas la ha puesto en marcha Imanol Rodríguez Sánchez a través de la plataforma change.org en la que solicita firmas para que el Congreso de los Diputados modifique en el trámite parlamentario de convalidación esta limitación permitiendo su reparación.

PUEDE INTERESARTE Reconocen 16 semanas adicionales de permiso de maternidad a una funcionaria por ser familia monoparental

En las primeras 24 horas tras su publicación, la petición ya acumula más de 6.000 firmas y el ritmo de apoyos no para de crecer a gran velocidad.

Rodríguez Sánchez y su pareja son padres de dos niñas de 3 y 5 años por lo que se quedan fuera de los beneficios de este derecho. En su escrito dirigido a nueve grupos políticos y parlamentarios califican de “insuficiente” este nuevo derecho parental ya que “deja a muchas familias, y especialmente a sus hijos, sin un apoyo muy necesario”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El peticionario recuerda que “existen ya sentencias en España que reconocen este derecho, pero es esencial que se refleje de manera uniforme en la legislación vigente mediante la ampliación de la cobertura a todas las familias con niños menores de 8 años, garantizando un periodo retribuido de 4 semanas”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según él, “este cambio no solo cumpliría con los estándares europeos, sino que ofrecería el alivio necesario a padres y madres que buscan un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y familiares.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Denuncia también que “la redacción del Real Decreto-ley en su forma actual no cumple con el espíritu” de la directiva europea “pues excluye a un gran número de familias españolas que también necesitan y merecen este apoyo”, ya que este derecho comunitario “establece directrices claras respecto a la conciliación familiar, buscando mejorar las condiciones para padres y madres trabajadores en toda la Unión Europea”.

"Sorpresa" e "indignación" por el recorte de derechos

La iniciativa en change.org no es única. En muchas familias crece la idea de que el Gobierno de coalición ha buscado una fórmula que le permita avanzar en derechos sociales, al tiempo que paraliza la multa millonaria de la UE por no transponer a nuestra legislación la directiva europea 2019/1158. En la ecuación también entra la necesidad de no disparar el gasto social, a pesar de tratarse de un acuerdo de legislatura firmado entre el PSOE y Sumar que permitió la creación de este Ejecutivo.

Otro de los frentes contra este real decreto lo representa Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club Malasmadres. Baena habla sin tapujos de "sorpresa" e "indignación" entre las madres de la asociación ya que el permiso de dos semanas retribuidas para cuidado del menor, "no es para todas las familias" con hijos menores de 8 años sino "solo para algunas", en concreto, las que tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024.

Baena denuncia que "muchas y muchos creíamos que esas dos semanas retribuidas al 100 % eran dentro de las ocho semanas de permiso parental, pero el permiso parental en el Estatuto de los Trabajadores sigue intacto y lo que se ha creado es un permiso nuevo 100% retribuido solo para los progenitores que tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024".

Recuerda también que la "promesa" era retribuir al menos cuatro de las ocho semanas del permiso parental ya contemplado en el Estatuto de los Trabajadores y al que se pueden acoger todas las familias con hijos menores de 8 años. "De repente, nos dicen no solo que no va a ser para todas las familias, sino que además con esto estamos cumpliendo con la normativa europea y a mí esto me suena más a parche que otra cosa", ha apuntado.

Baena considera que con este tipo de medidas el Gobierno demuestra que "no hay un compromiso real" porque "con esto no se soluciona la conciliación en España". "Las familias van a seguir renunciando, van a seguir cogiendo esos permisos sin sueldo que no se pueden permitir la mayoría y tirando como pueden con recursos propios", ha lamentado.

Por ello, aunque celebra el "avance" que supone esta ampliación de permisos para las nuevas familias jóvenes y para las monomarentales, afea que se anuncie "de manera triunfalista, a bombo y platillo" cuando supone "un agravio comparativo".

Ante esta situación, desde la Asociación Yo No Renuncio están analizando cuál va a ser su respuesta y trasladar su reacción formal al Gobierno, ante una medida que no es la que esperaban.

También se han sumado a esta crítica la Plataforma de Infancia que, junto a Aldeas Infantiles, Educo, Consejo de la Juventud de España, Save the Children, Oxfam Intermón, FAMS (Familias Monomarentales), UNAF o UNICEF España, entre otras se han movilizado socialmente en reclamo de la ampliación hasta 24 semanas el permiso por maternidad/paternidad.

A pesar de esta unanimidad en la crítica al Gobierno, hay voces como Laboro, que creen que lo aprobado por el Ejecutivo no contradice lo regulado por la UE.

En este sentido, los expertos de Laboro, un popular blog de derechos de los trabajadores, creen que "a primera vista parece que el Gobierno tiene razón, porque la normativa europea no obliga a que haya 8 semanas retribuidas de permiso parental europeo aparte de las 16 anteriores de permiso de nacimiento español, sino a que en total haya un nº mínimo de semanas retribuidas con ocasión del nacimiento de un hijo, se llamen como se llamen los permisos".