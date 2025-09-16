Redacción Euskadi 16 SEP 2025 - 14:01h.

El hombre de 33 años se escondió después debajo de un coche donde lo encontró la policía

Las imágenes del ladrón Spiderman detenido en Sant Adrià de Besòs: "No lo tiréis"

Compartir







Vitoria-GasteizTremendo susto el que se ha llevado una mujer en Vitoria al ver cómo su expareja, sobre quien pesaba una orden de alejamiento, irrumpía en su domicilio por la ventana mientras ella cenaba. El hombre accedió al domicilio tras trepar por la fachada del edificio.

Tras alertar a la Policía Local, el hombre de 33 años que, sería reincidente en esto de quebrantar la orden de alejamiento, fue detenido acusado de incumplir esa orden de alejamiento de su expareja y por allanamiento de morada. Una mujer logró escapar de su novio por una ventana, en Calatayud.

Los hechos ocurrieron este lunes en el barrio de Coronación de la capital alavesa. El individuo no dudó en trepar por la fachada del edificio donde vive su ex, aprovechando las persianas metálicas de los comercios de los bajos del inmueble para llegar hasta la terraza de la vivienda. Una vez allí habría entrado por la ventana al interior.

Cuando los agentes acudieron al lugar, el sospechoso ya había salido y se había escondido debajo de un vehículo en una calle cercana, allí lo encontraron y procedieron a su arresto. Al parecer, no era la primera vez que el detenido quebrantaba la orden de alejamiento de su expareja.