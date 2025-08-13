Una persona que localizó a la víctima que se encontraba muy afectada y convulsionando

MálagaUn hombre de 44 años ha sido detenido por la Policía Local de Málaga después de que presuntamente incumpliera una orden de alejamiento hacia su pareja, a la que agredió, amenazó con un cuchillo y llegó a arrojar del coche en marcha.

Los hechos ocurrieron cuando ambos circulaban en un turismo por el distrito de Churriana de la capital malagueña y, al parecer, se inició una fuerte discusión en la que el hombre golpeó a la mujer, la amenazó y la arrojó del vehículo, ha informado este miércoles la Policía Local en un comunicado.

Una persona que localizó a la víctima telefoneó a la sala del 092 e informó de que se encontraba muy afectada y convulsionando, por lo que se desplazaron al lugar una dotación policial y una ambulancia.

Mientras estaba siendo atendida, los policías locales se entrevistaron con ella, fueron informados de los hechos y observaron que presentaba marcas en la cara compatibles con golpes.

Identificado por los agentes

En esos instantes apareció en el coche el individuo, que fue identificado por los agentes, quienes comprobaron que tenía una orden judicial que le prohibía comunicarse con la víctima o aproximarse a ella, por lo que fue detenido.

Tras ser atendida por los facultativos, la víctima fue trasladada por la ambulancia hasta un centro hospitalario y manifestó su intención de presentar denuncia con posterioridad.

En cuanto al vehículo que conducía el individuo, los agentes hicieron una inspección ocular del interior y localizaron, oculto bajo el asiento delantero derecho, el cuchillo presuntamente utilizado para llevar a cabo las amenazas, con unas dimensiones de 15 centímetros de hoja más el mango, que fue intervenido.